США, Россия и Китай были близки к полному отказу от ядерного оружия в период президентства Дональда Трампа. Об этом сам республиканец рассказал в интервью YouTube-каналу Flagrant.

«Мы были близки к заключению соглашения по полному отказу от ядерного оружия. Это было бы так хорошо для всех стран», — утверждает Трамп.

По его словам, предполагалось, что изначально от ядерного оружия избавятся США, Россия и КНР, после чего к этому процессу подключатся и другие страны. Трамп отметил, что ядерное оружие «слишком могущественно, его слишком много».

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Ядерная доктрина России

В конце сентября президент России Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В частности, Москва планирует рассматривать как совместное нападение агрессию со стороны любого неядерного государства, осуществленную с участием или при поддержке ядерного государства.

В Кремле сравнили изменение доктрины с сигналом Западу, который предупреждает эти страны «о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными».

Позднее пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков уточнил, что развитие международной обстановки и то, «как по сути ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины», сделали необходимым внесение корректировок и в ядерную доктрину, и в основы госполитики в области ядерного сдерживания.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что, если США начнут возобновлять ядерные испытания, Россия «сразу же ответит зеркально».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 сентября заявил, что анонсированные Россией поправки в ядерную доктрину «не требуют каких-либо изменений» со стороны НАТО. Риторику Москвы он назвал «безрассудной» и отметил, что она не должна сдерживать страны альянса от предоставления большей военной помощи Украине.