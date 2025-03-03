Президент США Дональд Трамп назвал «худшим заявлением» слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью о том, что до завершения конфликта с Россией еще «очень-очень далеко». Свое мнение Трамп выразил в соцсети TruthSocial, прикрепив к посту скриншот заголовка Associated Press (AP).

«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка долго с этим мириться не будет! Это то, о чем я говорил: этот парень не хочет, чтобы был мир, пока его поддерживает Америка», — написал американский лидер.

Он добавил, что Европа, со своей стороны, «категорически заявила, что они не могут справиться с этой работой без США». Трамп назвал это «не самым удачным заявлением с точки зрения демонстрация силы против России». «О чем они только думают?» — заключил он.

В ночь на 3 марта Зеленский пообщался с британскими журналистами перед вылетом из Лондона, где он встречался с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и королем Карлом III, а также принимал участие в саммите по Украине. На пресс-конференции Зеленский выразил мнение, что до заключения мирного соглашения предстоит еще долгий путь. Он заявил, что готов снова приехать в США, если Трамп пригласит его «для конструктивного диалога». Зеленский также отметил, что Украина по-прежнему готова заключить соглашение по минералам, подписание которого сорвалось в результате размолвки в Белом доме.

После инцидента в Овальном кабинете Трамп заявил, что президент Украины «не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка». По мнению американского лидера, Зеленский считает, что участие США «даст ему большое преимущество в переговорах», в то время как Трампу, по его словам, «не нужны преимущества, а нужен мир».

В Кремле перепалку в Белом доме также расценили как нежелание Киева заключать мир. Случившееся показало, «насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования вокруг Украины», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В такой ситуации «только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно», отметил он.