Президент США назвал фейком данные британского телеканала Sky News о том, что его спецпредставителю по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу пришлось несколько часов ждать встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил моего высокоуважаемого посланника и специального представителя Стива Уиткоффа ждать более девяти часов, хотя на самом деле никакого ожидания не было», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он задался вопросом, почему СМИ «не могут быть честными хотя бы раз».

«Фейковые новости, как обычно, опять за свое! <…> Единственная причина, по которой они выдумали эту историю, — это попытка дискредитировать, потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости. Вот почему они потеряли свои рейтинги, свою аудиторию и уважение», — подчеркнул президент США.

Также Трамп заявил, что переговоры с Россией, «судя по всему, складываются очень хорошо».

«Состоялись другие встречи с другими представителями России и, конечно, они заняли некоторое время, но были очень продуктивными. После этого все пошло быстро и эффективно», — добавил он.

Ранее Sky News сообщил, что Уиткоффу пришлось восемь часов ждать встречи с Путиным в Москве. Телеканал утверждает, что задержка могла быть связана с одновременным приездом в российскую столицу президента Беларуси Александра Лукашенко.

Во время встречи Путина и Уиткоффа российской стороне была предоставлена «дополнительная информация», а президент передал «информацию и дополнительные сигналы» для Трампа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сам Трамп оценил встречу Путина и Уиткоффа как «очень хорошую и продуктивную дискуссию», отметив, что «есть очень хороший шанс» на завершение российско-украинского конфликта.