Спецпредставителю президента США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу пришлось восемь часов ждать встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Sky News.

Уиткофф прибыл в Москву днем 13 марта, чтобы передать Путину предложение США о 30-дневном прекращении огня, на которое ранее дал согласие Киев, отмечает телеканал. После этого спецпосланнику Дональда Трампа пришлось дожидаться окончания встречи российского президента и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. «Он провел без дела не менее восьми часов, прежде чем его вызвали в Кремль», — утверждает Sky News. Телеканал отмечает, что задержка встречи с Уиткоффом могла быть связана с одновременным приездом в Москву Лукашенко. Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что спецпредставителя Трампа позовут в Кремль после «сигнала» главы государства. По данным телеграм-канала радиостанции «Маяк», рабочие встречи Путина в Кремле завершились в 1:30 мск 14 марта, после чего он выехал в свою подмосковную резиденцию Ново-Огарево. Уиткофф перед отлетом из Москвы посетил посольство США, где пробыл около часа, пишут «Известия». В общей сложности Уиткофф пробыл в российской столице чуть более 12 часов, передает Sky News. В ночь на 14 марта спецпосланник Трампа покинул Москву. Его борт вылетел из Внуково до того, как там были введены временные ограничения из-за атаки беспилотников.

Днем 14 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин принял Уиткоффа. Во время встречи российской стороне была предоставлена «дополнительная информация», а глава государства через спецпосланника Трампа передал «информацию и дополнительные сигналы» для американского лидера, сообщил представитель Кремля.

Стив Уиткофф не является посредником в переговорах Вашингтона с Москвой, заявил телеканалу «Звезда» помощник президента России Юрий Ушаков. «США определили посредника в переговорах с Россией, и это не Стив Уиткофф», — сказал он.

Трамп оценил встречу Путина и Уиткоффа 13 марта как «очень хорошую и продуктивную дискуссию». Он заявил, что «есть очень хороший шанс» на завершение конфликта.

По итогам переговоров с Лукашенко Путин заявил на пресс-конференции, что Москва поддерживает идею 30-дневного прекращение огня на Украине и расценивает ее как «правильную». «Мы за. Но есть нюансы», — сказал президент.

По словам Путина, прекращения огня «должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса». Российский лидер добавил, что хочет гарантий того, что во время перемирия Киев не будет проводить мобилизацию, готовить солдат и получать оружие.

Трамп оценил заявления Путина о перемирии как «многообещающие, но неполные».