Три человека стали погибли и один пострадал при нападении с ножом в уезде Синьчэн города Лайбинь в Южном Китае. Об этом пишет «Синьхуа».

Атака произошла около 7:00 по местному времени (2:00 мск) в одном из жилых комплексов, расположенных на территории Гуанси-Чжуанского автономного района. Пострадавший в результате нападения был госпитализирован. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, ведется следствие.

В начале декабря издание Global Times писало, что три человека погибли при нападении мужчины с ножом для нарезки фруктов в городе Санья на острове Хайнань, популярном среди российских туристов китайском курорте.

Совершившего нападение на пляже Дадунхай 52-летнего мужчину арестовали на месте сотрудники правоохранительных органов. По данным предварительного расследования, задержанный и его жертвы были трудовыми мигрантами из других провинций страны.

В полиции сообщили, что ранее между ними уже возникал конфликт из-за царапины, оставленной на автомобиле в 2023 году. Во время стычки на пляже возникла словесная перепалка, которая перешла в столкновение.

После того, как нападавший нанес ранения, два человека скончались на месте и еще один умер после того, как был доставлен в больницу.

В августе также сообщалось, что мужчина совершил нападение с ножом в нескольких общественных местах города Лэйян в провинции Хунань, в результате чего погибли два человека и еще трое получили ранения.

Изначально 31-летний мужчина наносил удары ножом у входа в одну из городских школ, после чего переместился в заведение для игры в маджонг, где стал атаковать посетителей.