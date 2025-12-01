В поселке Камышовка Ленинградской области в автомобиле, находившемся в гараже, были обнаружены тела двух мужчин и несовершеннолетней девочки. Трагедия произошла 29 ноября 2025 года на территории Приморского городского поселения Выборгского района, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

В сообщении уточняется, что на месте также была найдена еще одна несовершеннолетняя. Девочка с признаками тяжелого отравления угарным газом (диагноз «токсическое действие двуокиси углерода») была срочно доставлена в медицинское учреждение.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, включающая руководство следственного отдела, следователей, криминалистов и сотрудников МЧС. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

В настоящее время назначен комплекс необходимых экспертиз и проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий, которые привели к гибели людей.