Полиция в Москве задержала журналистов, которые пришли освещать акцию жен мобилизованных у Кремля. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо»*, в автозаке в отдел полиции доставили 27 человек, большая часть из них — журналисты. Среди прочих были задержаны корреспонденты «Осторожно, новости» и Sota.Vision*, а также французского агентства France-Press и немецкого журнала Spiegel.

Как сообщило издание Sota, очередная акция движения «Путь домой» была приурочена к 500-му дню с начала частичной мобилизации в России. Представители движения заявляют, что хотят возвращения своих мобилизованных родственников из зоны боевых действий.

На этот раз поддержать акцию в Александровском саду призвали представители оппозиции, в том числе Максим Кац*, который адресовал свой призыв тем, кто «готов брать на себя серьезные риски». Собравшихся в итоге оказалось не сильно больше, чем в прежние разы, писала Sota.

В рамках мероприятия жены и матери мобилизованных возложили цветы к Могиле неизвестного солдата. На акцию пришли в том числе родственницы мобилизованных из регионов, отмечала Sota.

Примерно через час после начала акции, около 13:00 мск, Sota сообщила, что полиция на Манежной площади начала задерживать журналистов, освещающих акцию, «задержаны фактически все журналисты мужского пола».

Уже ставшая известной по предыдущим акциям протеста участница движения «Путь домой» Мария Андреева в какой-то момент заблокировала автозак с задержанными, не давая увезти людей, но позже активистку оттеснили, автозак уехал.

По данным «ОВД-Инфо»*, в отдел полиции «Китай-город» доставили 27 задержанных на Манежной площади, большинство из них — журналисты.

Согласно сообщению «Осторожно, новости», задержаны журналист самого телеграм-канала, а также журналисты российских Sota.Vision* и «Коммерсантъ», французского France Press и немецкого Spiegel. Задержали также правозащитников из движения «За права человека». О задержании своего журналиста сообщило также издание RusNews.

Адвоката от «ОВД-Инфо»* отказались пустить в отделение полиции к задержанным. Как сообщил правозащитный проект, сотрудники полиции заявили, что в отделе ввели план «Крепость».

Позже «ОВД-Инфо»* сообщило, что из полиции отпустили сотрудника государственного СМИ и трех несовершеннолетних. В полиции сказали им, что планируют скоро отпустить остальных сотрудников федеральных и зарубежных изданий, «но оставить в отделе представителей СМИ-“иноагентов”». У всех задержанных отобрали телефоны, говорится в сообщении.

Как отмечала Sota, с Манежной площади представители движения «Путь домой» дошли до штаба кандидата в президенты Владимира Путина, где полиция «продолжила задержания тех мужчин, кого не успела схватить на Манежной».

По данным «ОВД-Инфо»*, семь журналистов, освещавших акцию против мобилизации, задержали на Покровке, о чем сообщили сами задержанные. Журналистов отвезли в ОВД «Басманный», в их числе представитель японской телекомпании «Фудзи» Андрей Зайков, сказано в сообщении.

Журналистка Ксения Собчак, которой принадлежит «Осторожно, новости», сообщила, что у задержанного сотрудника канала были «пресс-карта, редзадание, жилет прессы». «Нормальные вообще? Что еще нужно дать журналисту, чтобы его не задерживали?» — написала она.

«Теперь мы вообще нашего парня потеряли, план “Крепость” обожаю, конечно. Какой закон, какие права журналистов, о чем мы вообще говорим», — сообщила она позднее.

Позже стало известно, что журналиста «Осторожно, новости» отпустили. Сам он рассказал, что «в отделе опера спросили, откуда узнал про акцию, и сфотографировали редзадание». «Дали подписать объяснение, что присутствовал на акции как журналист и предостережение о том, что нельзя подставляться под всякие экстремистские статьи. Протокол составлять не стали, ограничились постановлением о прекращении дела», — отметил он.

21 сентября 2022 года Путин объявил частичную мобилизацию в связи с боевыми действиями на Украине. Шойгу анонсировал призыв 300 тысяч человек и уже 4 октября отчитался о наборе более 200 тысяч мобилизованных. В конце октября Министерство обороны заявило, что вручение повесток прекращено. Отдельного указа о завершении мобилизации Путин не подписывал. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, после консультаций с юристами было решено, что в этом нет необходимости.

Жены и родственницы мобилизованных регулярно проводят акции протеста с требованием вернуть домой их близких с фронта, обычно эти мероприятия имеют формат возложения цветов к памятникам. После такой акции, состоявшейся 7 ноября 2023 года в Москве, военкор Александр Сладков написал в своем телеграм-канале, что президент России Владимир Путин принял решение «об участии мобилизованных до конца проведения СВО».

Комментируя это сообщение, публицист и автор телеграм-канала «Живов Z» Алексей Живов заявил RTVI, что мобилизованным положен слишком короткий отпуск, и самым простым способом пойти навстречу их семьям было бы увеличение этого отпуска до месяца.

В годовщину мобилизации в сентябре 2023 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне «вернутся домой после завершения специальной военной операции». «Ротация никакая не предусмотрена», — сказал депутат. Он добавил, что за каждые полгода службы мобилизованным положен отпуск.

В декабре 2023 года на предложение депутата «Яблока» ограничить срок участия мобилизованных в боевых действиях одним годом поступил ответ Минобороны: в ведомстве заявили, что считают это нецелесообразным. В ответе говорилось, что срок службы мобилизованных истечет, когда закончится военная операция на Украине.

14 декабря в ходе прямой линии Путин сообщил, что в зоне военной операции на Украине находятся около 244 тысяч мобилизованных. По его словам, с учетом «достаточно широкой кампании по привлечению людей к заключению контрактов на добровольной основе» в настоящее время необходимость в дополнительной мобилизации отсутствует.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов