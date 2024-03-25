Посетители ВДНХ 25 марта должны при проходе через главный вход должны будут предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Об этом говорится в сообщении на сайте выставочного комплекса.

«25 марта с 06:00 гости смогут попасть на территорию через арку Главного входа, необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность», — сообщается в пресс-релизе.

В заявлении отмечается, что ВДНХ работает в обычном режиме с соблюдением повышенных мер безопасности. При входе на территорию выставочного комплекса проводится визуальный осмотр личных вещей посетителей, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

Помимо этого, временно недоступна многоуровневая парковка рядом с КПП «Хованский», а также запрещено движение на электросамокатах и электровелосипедах по территории выставки.

В сообщении отмечается, что 25 марта экспозиции Международной выставки-форума «Россия» и Музейного города ВДНХ закрыты на «технический день». Посетить их можно будет начиная со вторника, 26 марта.

В то же время в понедельник для посещения доступны национальные павильоны Армении, Казахстана, Беларуси и Молдовы, а также выставки «В далекой-далекой Галактике», «Найти Бэнкси», «Москвариум», «Книги», «Терракотовая армия» и др.

«Просим отнестись с пониманием к ограничениям на территории Выставки достижений народного хозяйства», — отмечается в заявлении.

23 марта представители ВДНХ сообщили, что направят всю выручку за 23-24 марта в помощь пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Усиление мер безопасности после теракта в «Крокусе»

После теракта в «Крокус Сити Холле» мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене массовых мероприятий, запланированных на 23 и 24 марта. В свою очередь, в столичном метрополитене усилили меры по досмотру пассажиров, в аэропортах и на железнодорожных станциях ввели повышенные меры безопасности.

Вслед за Москвой решение об отмене массовых мероприятий также приняли в других регионах страны. Минобрнауки обратилось к руководителям российских вузов с рекомендацией перевести субботние занятия в удаленном формате.

Вечером 22 марта группа вооруженных людей проникла на территорию концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». За несколько минут до выхода группы на сцену, террористы открыли огонь по зрителям и совершили поджог в здании, после чего скрылись с места.

Четверо основных подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе» были задержаны в Брянской области в ночь на 23 марта, позже их арестовали. Пожар в концертном зале удалось полностью потушить к вечеру того же дня, спустя почти сутки после нападения. По последним официальным данным, в результате теракта погибли 137 человек, еще 182 пострадали.