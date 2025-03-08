Супруга арестованного по обвинению в злоупотреблении полномочиями экс-главы корпорации развития Курской области (КРКО) Владимира Лукина владеет BMW X6 с красивым номером, утверждает РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы.

Из них следует, что на жену Лукина оформлен автомобиль BMW X6 2020 года выпуска с госномером из трех семерок. По сведениям агентства, в феврале 2025 года такой автомобиль без пробега стоил в среднем 10 млн рублей, а номер с «тремя топорами» — от 0,5 до 7 млн рублей в зависимости от сочетания цифр с буквами.

На автомобиль, официально принадлежащий жене Лукина, в Москве и Московской области за последние три года было выписано 17 штрафов, в Курской области — ни одного. Все штрафы были оплачены, уточняет агентство.

Накануне источник в правоохранительных органах сообщил, что по итогам экспертизы «зубов дракона» (заградительных бетонных пирамид) в приграничной зоне Курской области было возбуждено уголовное дело. Эти заграждения устанавливались по заказу Курской корпорации развития, которую возглавлял Лукин.

Ему самому вменяют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В случае признания виновным Лукину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с запретом занимать определенные должности или вести определенную деятельность в течение трех лет.

Генпрокуратура подала в Ленинский районный суд Курска иск о взыскании с Лукина, его заместителей и работавших с ними бизнесменов более 3,2 млрд рублей, которые, по ее оценке, были присвоены в ходе реализации контрактов по строительству оборонных сооружений.

Ответчиками по этому иску помимо Лукина являются его бывшие и действующие заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин. Лукин, Грабин и другие экс-сотрудники Курской корпорации развития находятся под арестом.

Кроме того, в исковом заявлении Генпрокуратуры фигурируют ООО «КТК Сервис», ООО «Техимпэкс», ООО «Торговый Дом Курск», ООО «СИЭМИ», ООО «Электростроймонтаж», ООО «Яртэс Инжиниринг» и ООО «Энергосистема».

Врио главы Курской области Александр Хинштейн вскоре после назначения анонсировал проверку КРКО и потребовал предоставить ему объяснения по поводу того, каким образом корпорация получила от региона недвижимость в Москве, которую сдавала в коммерческую аренду. Впоследствии по этому поводу было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. По словам Хинштейна, он расценивает действия КРКО как саботаж.