Президент США Джо Байден принял решение прекратить борьбу за переизбрание в ноябре после долгого обсуждения ситуации с двумя ближайшими помощниками Майком Донилоном и Стивом Рикетти. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Еще утром в субботу, 20 июля, Байден заявил своим старшим помощникам, что его предвыборная кампания идет полным ходом, но уже к вечеру того же дня изменил свое мнение.

Стив Риккети приехал в резиденцию Байдена в Рехобот-Бич (штат Делавэр) вечером 19 июля, а Донилон прибыл на следующий день. По словам источников Politico, они представили президенту новую «убийственную информацию».

Помощники, в частности, рассказали об опасениях конгрессменов и замедлении сбора средств на кампанию, а также привели свежие результаты опросов, показавшие, что путь Байдена к победе в ноябре закрыт. Президент в свою очередь задал несколько вопросов.

По словам двух источников издания, на прошлой неделе команда Байдена впервые за два месяца заказала проведение новых опросов в ключевых штатах, и цифры «оказались мрачными». Данные показали, что Байден не только отстает в шести важнейших для демократов штатах, но и терпит крах в Вирджинии и Нью-Мексико, где демократы не рассчитывали на затрату больших ресурсов ради победы.

Многие рядовые сотрудники кампании Байдена были недовольны действиями старших должностных лиц, особенно Донилоном, который, по их мнению, ограждал президента от неприятных результатов опросов, говорят источники Politico.

При этом Риккети и Донилон до последнего оставались в числе тех, кто продолжал верить, что Байден может победить в предвыборной гонке, пишет издание. Даже в семье президента, которая была категорически против прекращения его кампании, в последние дни возросло беспокойство по поводу того, как гонка повлияет на здоровье и наследие Байдена. Медленное выздоровление после коронавируса только усилило опасения, что он не выдержит тягот кампании, отмечает Politico.

После консультацией с Рикетти и Донилоном президент объявил семье и группе близких помощников о решении прекратить борьбу за переизбрание в ноябре, а затем опубликовал обращение к американцам в соцсети Х.

По словам источников издания, это заявление застигло врасплох даже высокопоставленных представителей Демократической партии, которые разрабатывали план на случай чрезвычайной ситуации и замены кандидата в президенты. По состоянию на 20 июля в планах все еще значилось посещение Байденом Техаса и Джорджии в рамках кампании.

По мнению источников Politico, внезапным выходом из президентской гонки Байден рассчитывал создать впечатление, что решение было принято на его условиях. Этот жест также был важен для первой леди Джилл Байден, которая настаивала, чтобы достоинство ее супруга было сохранено, отметили собеседники издания.

21 июля Джо Байден объявил, что прекращает президентскую кампанию, но продолжит исполнять обязанности главы государства до истечения своего срока. Он пояснил, что решение отступить продиктовано интересами Демпартии и США. Байден предложил выдвинуть вице-президента Камалу Харрис кандидатом в президенты от Демократической партии и заявил, что «полностью поддерживает» ее. Харрис согласилась бороться за номинацию.

Байден вышел из гонки через три недели после дебатов с Дональдом Трампом, которые соратники действующего президента оценили как катастрофические. Байден был неубедителен, запинался и терял нить разговора. После этого возникли вопросы о состоянии здоровья Байдена и его способности исполнять свои обязанности. Около 40 конгрессменов, спонсоры и сторонники партии призвали президента выйти из гонки.