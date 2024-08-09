Уроженец Чечни в никабе обстрелял полицейских в Дагестане при попытке проверить его документы. Правоохранителей доставили в больницу, сообщает телеграм-канал «Криминальная хроника МВД Дагестана».

«МВД Дагестана разыскивает 41-летнего Демильханова Aли Шарпудиевича, уроженца села Новая жизнь, Шалинского района Чеченской Республики. На автодороге Хасавюрт — Тлох, при попытке проверить документы на “ВАЗ 111730” подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия, по сотрудникам, несущим службу», — говорится в публикации.

По данным полиции, подозреваемый выдает себя за женщину: он был одет в женскую широкую одежду темных тонов, перчатки, а также в «головной убор, с узкой прорезью для глаз (никаб)». В республиканском МВД просят сообщать любую информацию о местонахождении подозреваемого.

В 2016 году агентство «Интерфакс» сообщало о ликвидации восьми боевиков под руководством Али Демильханова.

Это произошло в результате боестолкновения на дороге Нижний Герзель — Энгель-Юрт в Чечне. Конфликт начался после того, как полицейские попытались остановить два автомобиля. В ходе перестрелки четверо сотрудников полиции получили ранения, а все нападавшие якобы были убиты.

Позднее выяснилось, что Демильханов жив. В 2017 году появилась информация о том, что ему удалось скрыться с места преступления, отмечает «Лента новостей Дагестана».

Никабы и борьба с терроризмом в Дагестане

Группа вооруженных боевиков совершила нападение на синагоги и церкви, а также пост ДПС в Махачкале и Дербенте в июне. В результате нападения погибли 22 человека, среди которых было 17 сотрудников полиции, еще 46 человек получили ранения разной степени тяжести.

В вооруженную группу, совершившую теракт на территории республики, вошли сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, еще двое боевиков приходились ему племянниками.

В июле стало известно о проведении оперативных мероприятий на улице Алферова в Каспийске. Представители республиканского МВД сообщили, что “силовики сработали на опережение” и предотвратили угрозу для мирного населения.

Позднее в ФСБ сообщили о задержании трех жителей Каспийска за подготовку терактов, целью которых должны были стать православный храм и сотрудники правоохранительных органов. Сообщалось также, что задержанные были “приверженцами запрещенной на территории России международной террористической организации”, без уточнения деталей.

В конце июня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости «срочно запретить» ношение никабов.

В начале июля муфтият Дагестана сообщил в телеграм-канале о введении временного запрета на ношение никаба «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».