Двое граждан Франции, задержанных по подозрению в нападении на генконсульство России в Марселе, оказались сотрудниками французского Национального центра научных исследований. Об этом сообщают газета La Provence и телеканал BFMTV.

Мужчины были задержаны 25 февраля на акции в поддержку Украины, их опознали по записям камер видеонаблюдения. Один из них химик, другой — инженер, пишет La Provence.

По ее данным, подозреваемые заполнили три пластиковые бутылки смесью азота и химических веществ, способных произвести «детонирующий эффект», и забросили их на территорию генконсульства. Задержанные дали признательные показания.

Взрыв на территории российского генконсульства произошел утром 24 февраля. По данным полицейского управления Буш-дю-Рон, устройства представляли собой три пластиковые бутылки от газировки объемом 0,5 л. Две из них взорвались. Содержащиеся в бутылках вещества направлены на анализ.

В результате инцидента никто не пострадал, персонал дипмиссии и российский консул были изолированы внутри помещения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент «имеет все признаки теракта». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (часть 2 статьи 360 УК).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские дипломатические учреждения в «недружественных странах» нуждаются в усиленной охране. МИД Франции заявил, что осуждает любые посягательства на безопасность диппредставительств.