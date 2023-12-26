Минобороны России сообщило об ударе ВСУ по Феодосии в ночь на 26 декабря. В результате атаки повреждения получили большой десантный корабль «Новочеркасск» и шесть зданий. Один человек погиб, четверо пострадали, сообщили в крымском управлении МЧС. Как на удар по Феодосии отреагировали российские сенаторы, депутаты, военные блогеры и эксперты — в подборке RTVI.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов (в комментарии «Ленте.ру»):

Мне кажется, что наша победа под Марьинкой могла быть одним из побудительных мотивов такого рода агрессивной реакции <…>. ВСУ пытаются атаковать все подряд. Недаром они пытаются атаковать центр Москвы при помощи дронов. Они обстреливают территории наших субъектов федерации, которые всегда были в составе России. Они применяют диверсионные методы на территории Российской Федерации. Так что сам факт атаки не является каким-то сюрпризом.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян:

В Феодосии пострадали люди, поврежден корабль. И это оскорбление на общий счет нанижем.

Удар противника по Феодосии не отменяет тяжелого положения ВСУ на фронте. Наши бойцы и командиры продолжают наступать на Авдеевке, в Серебрянском лесничестве, под Марьинкой на Новомихайловку. Попытка врага сделать «перемогу» в информационном поле не освободит еще полмиллиона жителей Украины от мобилизации.

Телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука:

В ситуации с атакой на порт Феодосии удивляет даже не само нападение (это было ожидаемо на фоне длительного затишья), а то, как жители города с разных ракурсов засняли прилет и его последствия. <…> Пока люди не поймут, что такими действиями упрощают работу противнику, ситуация будет повторяться раз за разом.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова (в комментарии «Ленте.Ру»):

Они хотят дать понять, что мы тут, рядом, и в случае чего мы можем, наверное, и более серьезные повреждения нанести. Понятно, что все эти годы бомбили Донбасс, все время там были повреждения, но Крыма это коснулось меньше, хотя они до сих пор считают Крым своей территорией. Такие ситуации, как Крымский мост, и вообще, когда что-то происходит в Крыму, — это все-таки более резонансно. Думаю, что это демонстрация тем, кто им деньги дает, что, видите, мы можем и до Феодосии достать.

Военный блогер Сергей Колясников (телеграм-канал Zergulio):

С большой вероятностью прилетели ракеты Storm Shadow. То бишь это не удар Украины по сути, это удар НАТО. Удар НАТО по Крыму, замечу, на тему чего бесконечной чередой звучали страшные угрозы и кары.

Очевидно, что восстановлению он [корабль «Новочеркасск»] не подлежит.

Военный журналист Роман Сапоньков:

Очевидно, что НАТО перешло к новой тактике выбивания нашей самой дорогой материальной части, возмещать которую нужно в течении многих лет (а может и десятилетий). Эта тактика возможна только при наличии в небе самолетов наведения. Очень часто эти самолеты наводятся из нейтральных вод Черного моря.

Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный:

Я уже давно воспринимаю комбинированные атаки противника, цель которых поразить объекты на нашей территории, которые находятся под охраной ПВО, как военные операции западных стран против России. Противник использует средства разведки НАТО, авиационные комплексы наведения запада, крылатые ракеты. Планируют такие удары британцы и американцы, наносят руками киевского режима.

Военный волонтер Роман Алехин:

Вернуть жизнь невозможно, а железо восстановим и сделаем лучше — меня мама так всегда учила. Принудительная модернизация российской армии, авиации и флота продолжается. Из войны мы выйдем самыми обновленными технически, остается надеяться, что обновятся и технологии управления армией.