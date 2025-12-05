Дисциплинарная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложила штраф на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ). Как сообщает украинский портал «Спорт-экспресс», это решение связано с размещением болельщиками антироссийских баннеров во время матча плей-офф квалификации Евро-2024 против сборной Боснии и Герцеговины.

УЕФА признала высказывания, нанесенные на баннеры, политически окрашенными и провокационными, что повлекло за собой штраф в размере 15 тысяч евро.

Помимо этого, украинской футбольной ассоциации назначен ещё один штраф на сумму 19 000 евро. Он связан с поведением болельщиков на другом матче — квалификации чемпионата мира 2026 года против Исландии, где зрители несанкционированно выходили на поле и использовали запрещённую пиротехнику на трибунах.

После начала Россией военной операции на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские национальные команды и клубы от участия во всех международных турнирах под своей эгидой.

В результате российские клубы лишены права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, а мужская сборная России не смогла принять участие в квалификации и финальной стадии чемпионата мира 2022 года, а также чемпионата Европы 2024 года и квалификации к чемпионату мира 2026 года.