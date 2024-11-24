Украинские власти не выполнили полученную еще девять месяцев назад рекомендацию западных союзников из Британии, США, Германии и Японии возвести специальные сооружения для защиты объектов энергосистемы от российских атак, пишет газета The Times. В статье отмечается, что это произошло на фоне обвинений в коррупции в правительстве Украины.

Около 80% энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено, констатирует издание, предсказывая стране «суровые и смертоносные морозы». Газета напоминает, что после мощных авиаударов, нанесенных Россией по энергетической инфраструктуре Украины, «сотни тысяч людей проводят до шести часов подряд в темноте без тепла, света и проточной воды».

Бывший депутат Верховной рады и один из организаторов Евромайдана Мустафа Найем — экс-глава Государственного агентства Украины по восстановлению и развитию инфраструктуры, отвечающего за защиту критически важных объектов, — в июне подал в отставку в знак протеста против бездействия правительства. Он заявил, что строительство защитных сооружений для объектов энергетической инфраструктуры намеренно затягивается из-за отказа властей выделить необходимые средства.

«Работать было невозможно. Когда вы видите, что руководство правительства создает для вас какие-то искусственные препятствия, это бесполезно», — объяснял Найем свое решение покинуть должность.

Он уточнял, что возглавляемое им агентство запросило у правительства €1,4 млрд на строительство «третьего уровня защиты» — бункеров для электроподстанций. Сейчас энергетические объекты Украины имеют защиту «первого и второго уровня» из поставляемых Британией габионов — заполненных камнями каркасов из металлической сварной сетки, — и больших бетонных защитных арок над землей.

По словам Найема, финансирование «третьей степени» защиты было заблокировано чиновниками из офиса премьер-министра, которые не получили взяток за выделение средств. «Они [правительство] не заплатили подрядчикам; подрядчики остановили все проекты», — рассказывал экс-глава агентства.

Сменивший Найема Сергей Сухомлин обвинил в случившемся подрядчиков, которые ожидали получить от строительства «слишком большую прибыль». По его словам, агентство решило пересмотреть свои контракты и «перепроектировать» некоторые защитные меры ради сокращения расходов.

В офисе президента Украины, администрации премьер-министра и Министерстве энергетики отказались от комментариев, пишет Times. Подрядчики заявили журналистам, что пытались продолжать строительство бункеров для подстанций, но вынуждены были брать на это кредиты, поэтому теперь они в долгах, а постройки далеки от завершения.

В офисах одного из подрядчиков — крупной украинской строительной компании «Автомагистраль» — прошли обыски. Гендиректор фирмы Николай Тимофеев заявил, что они были инициированы правительственными чиновниками и проводились без ордера, но с изъятием компьютеров, смартфонов и документов.

По словам топ-менеджера «Автомагистрали», если бы правительство предоставило обещанное финансирование, строительство укреплений было бы уже завершено, и «отключений электроэнергии было бы гораздо, гораздо меньше».

Times напоминает, что именно коррупция является основным препятствием на пути Украины к возможному вступлению в Евросоюз, и Брюссель регулярно напоминает Киеву о необходимости проведения реформ. «Несмотря на свои усилия, Украина не готова к вступлению; ей нужны масштабные внутренние процессы реформ», — констатировал в 2023 году экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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По оценке Times, если после прихода к власти новый президент США Дональд Трамп сократит американскую помощь Украине, Киеву придется экономить ракеты для ПВО — а значит, больше российских ракет будет попадать по целям.

«Пострадают украинская промышленность и пострадавшая экономика страны — ключевые части плана устойчивости, который Зеленский объявил украинским депутатам на прошлой неделе. Без возможности отапливать свои дома миллионы украинских беженцев могут отправиться на запад», — прогнозирует газета.

После летних отключений электроэнергии администрация Зеленского отправила в отставку гендиректора государственной энергетической компании Владимира Кудрицкого, возложив на него ответственность за незащищенность объектов инфраструктуры.

«Критики говорят, что этот шаг, а также перестановки в кабинете министров, которые его сопровождали, лишь способствовали консолидации власти в руках главы администрации Зеленского Андрея Ермака и его помощников», — пишет Times.

Одного из этих помощников — Кирилла Тимошенко — газета со ссылкой на «правительственных инсайдеров» называет неформальным куратором правительственных строительных проектов, включая запущенную Зеленским еще в 2020 году «Большую стройку». Бывший чиновник, который вплотную работал с президентским офисом, рассказал СМИ, что Тимошенко требовал 10-процентную «дань» за участие компаний в конкурсах и одобрение их проектов.

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По словам того же источника, Тимошенко якобы хранил крупные суммы «грязных» денег и распределял их среди неофициальных «добровольных» советников в офисе президента, а также брал по $10 тысяч с украинских компаний, которые хотели, чтобы Зеленский посетил их в ходе своих рабочих поездок по регионам. Летом в кабинете экс-сотрудника президентской администрации, ставшего советником министра обороны, провели обыск в рамках уголовного дела о коррупции на «Большой стройке».

Представитель Тимошенко отверг все обвинения, заявив, что тот «не принимает участия в принятии каких-либо решений относительно строительства инфраструктурных объектов и не имеет никакого отношения к процессам финансирования или управления этими проектами». Он также призвал провести официальное расследование, чтобы установить виновных в срыве строительства укреплений.