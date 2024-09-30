Все детали подготовленного президентом Украины Владимиром Зеленским «плана победы» над Россией не будут раскрывать украинцам, сообщил руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Его заявление цитирует издание «Страна.ua».

«Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране. <…> И поэтому, безусловно, некоторые детали этого плана закрыты», — пояснил Ермак.

По его словам, некоторые пункты плана будут обнародованы после его презентации в Вашингтоне, где Зеленский представил свое видение дальнейшего развития конфликта американскому коллеге Джо Байдену, вице-президенту США Камале Харрис и кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу.

Ермак подчеркнул, что принципиально важно не доносить содержание плана Зеленского до украинских граждан, а «реализацию этого плана увидеть» на российской территории.

В чем состоит «план победы» Зеленского: аудит санкций и переговоры

Конкретные детали плана пока остаются неизвестными — за исключением того, что он не предусматривает никаких уступок Москве со стороны Киева. Газета The Times утверждала, что план предусматривает продолжение операции ВСУ в Курской области и включает в себя конкретные запросы на поставку Западом определенных видов вооружения, включая «специфическое» современное оружие, и предоставление финансовой поддержки.

Предполагается, что инициатива Зеленского будет реализована в октябре-декабре 2024 года, а нераскрытый пятый пункт плана — уже после ожидаемого завершения конфликта. В плане также упоминается применение западного оружия, в том числе британских ракет Storm Shadow, для нанесения ударов вглубь российской территории.

При этом источники газеты The Wall Street Journal из числа американских и европейских чиновников утверждают, что в Вашингтоне разочарованы планом Зеленского, поскольку не увидели в нем ничего нового. Высокопоставленный представитель Госдепартамента США сообщил, что план «в целом охватывает потребности Украины на поле боя, политические преобразования внутри страны и экономику», но не содержит конкретных предложений по достижению победы над Россией.