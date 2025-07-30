Крупный петербургский интернет-провайдер AirNet сообщил об «аварии на всю сеть» в результате DDoS-атаки и пообещал оповестить клиентов, как только оказание услуг возобновится. Информация об этом опубликована на странице компании в социальной сети «ВКонтакте».

«Наша сеть снова подвержена атаке от группы IT ARMY of UKRAINE. На текущий момент к защите нашей сети подключились коллеги из магистрального провайдера GlobalNet и подразделение Роскомнадзора Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА)», — говорится в заявлении компании.

«IT-армия Украины» была создана в конце февраля 2022 года после начала российской военной операции (СВО) и позиционируется как «добровольческая организация кибервойны» с Россией, проводящая «наступательные кибероперации». Тогдашний замглавы украинской Госслужбы спецсвязи Виктор Жора, курировавший вопросы цифровизации, заявлял, что хакеры этой «IT-армии» будут «атаковать только военные цели». В 2023 году его вместе с начальником арестовали за коррупцию.

В AirNet утверждают, что «сейчас услуги предоставляются», но некоторые ресурсы все же могут быть недоступны из-за фильтрации трафика, а сроки, в течение которых специалисты смогут полностью восстановить систему оказания услуг, неизвестны.

AirNet работает на рынке телекоммуникационных услуг Санкт-Петербурга с 2004 года и входит в десятку крупнейших местных провайдеров, утверждая, что обеспечивает «самый быстрый» интернет в городе. В спектр его услуг также входят цифровое HDTV, IP-телефония и видеонаблюдение.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на клиентов провайдера пишет, что у них «не фурычат домашний инет и связь».

«Серверы провайдера полностью отключены, у сотрудников компании нет к ним доступа, а также они не могут воспользоваться своими рабочими компьютерами. Не работает и сайт провайдера — при попытке зайти на него у пользователей высвечивается ошибка», — сообщает телеграм-канал Shot.

В телеграм-чате «Сообщество AirNet» пользователи утверждают, что предыдущая хакерская атака на провайдера произошла около полугода назад, а вызванные ею проблемы сохранялись приблизительно в течение недели. Многие недовольны, что компания не разослала клиентам персональные уведомления о происходящем. Телеграм-бот AirNet, судя по всему, не работает.

«Интернет с утра полуработает, вернее, скорее нет. Хоть бы уведомление какое присылали, что происходит. Большинство ресурсов не открывается вообще. То, что открывается, работает крайне печально», — пожаловался пользователь с ником Ivan.

В домовом чате «Тореза 75-2 / AirNet» о проблемах с интернетом от этого же провайдера писали в конце июня. Тогда, судя по ответу бота компании одному из пользователей, причиной сбоя стала «авария на линии связи, влияющая на оказание услуг» по определенному адресу.

Прошлой осенью AirNet сообщал о хакерской атаке «из-за рубежа», в результате которой его клиенты на некоторое время лишились интернета и других услуг.

За последние дни в России произошло несколько масштабных сбоев в работе интернет-сервисов крупных компаний. Сегодня, в частности, стало известно о проблемах в работе сайтов и приложений сервисов доставки еды «Вкусвилл» и «Самокат». При этом в пресс-службе «Вкусвилла» заверили, что технические неполадки начались не из-за хакерской атаки.

Накануне, 29 июля, в Москве и Петербурге по техническим причинам закрылись большинство аптек «Столички» и «Неофарм» (входят в холдинг «Неофарм»), их клиентам стали недоступны система бронирования и просмотр данных по программе лояльности.

В тот же день о сбое в работе сервиса онлайн-записи и личного кабинета из-за хакерской атаки сообщила московская сеть клиник «Семейный доктор», которая с 2025 года вошла в федеральную сеть многопрофильных медицинских центров «Альфа-Центр Здоровья».

Еще более масштабный сбой из-за хакерской атаки произошел в работе цифровых сервисов крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот». Генпрокуратура РФ сообщила, что по этому факту возбуждено уголовное дело.

Депутат ГД Денис Парфенов обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой проанализировать уровень защищенности российского программного обеспечения (ПО), которое внедряется в отечественных компаниях вместо зарубежного софта. Он констатировал, что с этой точки зрения происходящее «вызывает множество вопросов».

Глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский заявил, что каждая российская организация или компания из любой отрасли обязана обеспечить безопасность своих интернет-ресурсов и данных. Он предупредил, что из-за «цифровой трансформации» такие атаки продолжатся и в дальнейшем.