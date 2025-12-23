Вертолет Ми-24 разбился 17 декабря в Черкасской области после столкновения с беспилотником «Герань». Об этом сообщил брат погибшего командира экипажа, Героя Украины Александра Шемета — Юрий Шемет. По его словам, которые приводит канал Military analytics, экипаж вылетел на перехват дронов, после чего связь с бортом была потеряна.

Шемет рассказал, что вертолет поддерживал связь с пунктом управления, однако затем перестал фиксироваться на радарах. На месте падения обнаружены тела всех четырех членов экипажа. По предварительным данным, неисправностей техники и ошибок пилотирования не выявлено. Он отметил, что «Герань» не отображалась на пунктах управления и, вероятно, летела на очень малой высоте.

«Видимо, „Шахед“ летел очень низко. Те люди, которые проводили расследование, говорят, что такого они раньше не видели. Вертолет так сильно поврежден, что его, можно сказать, полностью разорвало на куски. Тела очень обгорели. Какой именно „Шахед“ попал в вертолет, также пока мне неизвестно», — сообщил Шемет.

Ранее в конце августа при отражении массированной атаки российских дронов потерпел крушение истребитель F-16. Генштаб ВСУ подтвердил потерю самолета и гибель летчика, причины катастрофы до сих пор не названы. Украинский военный источник на условиях анонимности подтвердил Би-би-си потерю F-16, исключив при этом ошибку пилота. Владимир Зеленский заявлял, что Киев впервые применил F-16 для перехвата ракет и дронов.