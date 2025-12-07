Британский фотограф-документалист Мартин Парр умер в возрасте 73 лет, сообщается на сайте его фонда.

Парр скончался накануне, 6 декабря, у себя дома в Бристоле, другие подробности в заявлении не приводятся. У фотографа остались жена, дочь, сестра и внук.

Парр «мирно» умер во время просмотра футбольного матча, рассказал «Би-би-си» галерист Джонатан Стивенсон, сотрудничавший с фотографом несколько десятилетий.

«Было огромной честью — и постоянным источником вдохновения — соприкасаться с вúдением и разумом Мартина. Его энтузиазм по отношению к повседневной жизни был заразителен», — сказал Стивенсон.

В 2021 году у Парра обнаружили миелому — злокачественное заболевание крови, приводящее к повреждению костей. Из-за этого фотограф испытывал боли в спине, не мог долго стоять и передвигался с помощью специальных ходунков. После курса терапии у него наблюдалась ремиссия. Парр говорил, что диагноз побудил его работать больше и быстрее.

Мартин Парр стал одним из первых фотографов-документалистов, перешедших на снимки в цвете, которые до конца 1970-х годов использовались преимущественно лишь в рекламе и моментальных фото. Снимкам Парра присущи яркие краски, юмор и сатира.

В начале 80-х фотограф получил мировую известность, создав серию цветных фото «Последний приют», на которых запечатлены представители рабочего класса, отдыхающие на замусоренных пляжах Нью-Брайтона. Фотографии вызвали острую критику, Парра обвиняли в высмеивании людей на снимках.

«В тот момент [премьер-министр Великобритании] Маргарет Тэтчер все время говорила про то, какая Англия стала великая страна, — и это очень нелепо выглядело из Ливерпуля, где все были нищие», — рассказывал Парр в интервью «Афише Daily».

По словам фотографа, ему хотелось показать, что «на фоне потасканных грязных зданьиц и городка» люди продолжат заниматься повседневными делами, ездить на пляж и есть там мороженое.

Фотограф признавал, что, снимая людей, испытывает «некоторое озорство, желание побаловаться», однако главное в том, что он показывает людей «такими, какие они на самом деле есть».

В 1991 году Парр побывал в СССР и сфотографировал открытие первого в стране ресторана «Макдональдс». Впоследствии фотограф не раз возвращался в Россию, например, в 2007 году он делал снимки на «Ярмарке миллионеров» в выставочном центре «Крокус Экспо».

Парр выпустил около 60 персональных фотоальбомов и принял участие в десятках выставок по всему миру. В 2021 году он стал командором ордена Британской империи за заслуги в области фотографии.