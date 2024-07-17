Бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров умер в возрасте 69 лет. Об этом 17 июля сообщили «Ведомости» со ссылкой на друга семьи журналиста.

Причина смерти в публикации издания не уточняется.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что Шмаров умер в больнице в Москве после госпитализации. По данным Mash, смерть наступила вечером 16 июля.

Как утверждает собеседник РЕН ТВ, Шмарова экстренно госпитализировали 1 июля после того, как он, находясь у себя дома, почувствовал недомогание. Mash пишет, что в этот день журналист несколько часов пролежал на полу в своей квартире в бессознательном состоянии, а затем его нашел опекун.

«Шмарову вызвали скорую, врачи забрали его с инсультом и переломом ребер в реанимацию», — говорится в публикации.

В то же время Shot утверждает, что Шмаров сам вызвал скорую помощь 1 июля и сказал медикам, что случайно упал. Как сообщает телеграм-канал «112», при госпитализации у экс-главреда «Ведомостей» обнаружили нарушение речи.

Точную причину смерти Шмарова позже установят эксперты, отмечает Shot.

Андрей Шмаров родился 3 мая 1955 года в Москве. Окончил экономический факультет МГУ. В советские годы был ученым-экономистом в НИИ Госплана. В начале 1990-х перешел в сферу журналистики, став научным редактором в издательском доме «Коммерсантъ». Там он был редактором отдела «Наука» и заместителем главреда. Шмаров был одним из основателей делового журнала «Эксперт», одноименного аналитического центра и один из инициаторов запуска одноименного рейтингового агентства. В конце 2000-х был стал гендиректором издания «Сноб» и ведущим телеканала «Дождь»*. До 2014 года занимал должность главного редактора просветительского интернет-канала «Проект 42».

Скандальный главред

Весной 2020 года Шмаров был назначен исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей», летом того же года — утвержден главредом издания. Он возглавлял газету около года, покинув эту должность в мае 2021-го по соглашению сторон.

Назначение Шмарова на пост главреда «Ведомостей» стало причиной скандала и кризиса в издании. Его деятельность критиковали сотрудники газеты, призывая собственников сменить главреда. В совместном заявлении журналистов «Ведомостей» утверждалось, что Шмаров своими действиями хотел изменить политику и ценности газеты, подорвав доверие читателей. Сам тогдашний главред заявил, что издание не может быть независимым от своего руководства.

Один из конфликтов, связанных со Шмаровым, произошел на фоне его требования удалить с сайта «Ведомостей» колонку экономиста Константина Сонина** о главе «Роснефти» Игоре Сечине. Журналистка Ксения Болецкая, занимавшая в издании должность редактора отдела медиа, утверждала, что Шмаров запретил сотрудникам газеты выпускать материалы на основе данных опросов «Левада-центра»**, а также писать в негативном ключе об обнулении президентских сроков Владимира Путина.

Журналист Владимир Рувинский заявлял, что Шмаров запретил к публикации его колонку о нарушениях при подготовке голосования по поправкам к Конституции.

В знак протеста против назначения Шмарова все пять тогдашних заместителей главного редактора «Ведомостей» покинули издание.

*внесен в реестр иноагентов, а также в перечень организаций, деятельность которых нежелательна в России

**внесен в реестр иноагентов