В Швеции на 86-м году жизни умер саксофонист и флейтист Ян Клинг, известный своим сотрудничеством с легендарной группой ABBA. Об этом сообщило шведское издание Aftonbladet. Информацию также подтвердил сын музыканта Маттиас Клинг.

Ян Клинг вошел в историю ABBA, записав партии для двух их ключевых альбомов: «Super Trouper» (1980) и «The Visitors» (1981). Его партии на саксофоне и флейте стали неотъемлемой частью звучания этих пластинок.

Одной из самых узнаваемых работ музыканта стало флейтовое вступление к всемирно известной балладе «Fernando», которая стала визитной карточкой коллектива.

Помимо работы с ABBA, Ян Клинг был востребованным сессионным музыкантом и сотрудничал со многими шведскими артистами, включая Бьёрна Скифса, Джерри Уильямса и Монику Сеттерлунд.

Его сын, Маттиас Клинг, поделился воспоминаниями об отце, охарактеризовав его как человека, безгранично увлеченного музыкой. Он отметил исключительный талант Яна Клинга, который еще в юности выучил все соло знаменитого джазмена Чарли Паркера, и подчеркнул, что прежде всего запомнит его огромную любовь к искусству.

Группа ABBA, в создании музыки для которой участвовал Ян Клинг, была образована в 1972 году и стала одним из самых успешных коллективов в истории. За десятилетие активной работы группа выпустила девять студийных альбомов, включая последний, который увидел свет в 2021 году.