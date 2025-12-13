Скончался мэр подмосковного города Реутов Филипп Науменко, рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Ранее СМИ и телеграм-каналы сообщили, что Науменко впал в кому после ДТП с грузовиком.

«Ушел из жизни Филипп Анатольевич Науменко. Чуткий, отзывчивый человек. Энергичный и талантливый руководитель», — отметил Брынцалов.

По его словам, глава Реутова при жизни занимался поддержкой предпринимательства и науки в Балашихе. Также он выразил поддержку семье мэра.

Утром 7 декабря Науменко попал в ДТП в Нижегородской области: его машина столкнулось с КамАЗом. По неподтвержденной информации, это произошло из-за ошибки водителя мэра, который, вероятно, не рассчитал скорость или дистанцию. Сам он, в отличие от Науменко, получил только легкие травмы, как и управлявший грузовиком мужчина.

Глава Реутова, как писал Msk1 и другие издания, а также несколько телеграм-каналов, получил черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу, где провели операцию, а сам он оказался в коме. Официально эта информация не подтверждена.

По данным «112», состояние Науменко было крайне тяжелым: ему диагностировали отек мозга, а умер он сегодня. Ему было 39 лет.