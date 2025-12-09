Мэр Реутова (Московская область) Филипп Науменко впал в кому после серьезного ДТП, которое произошло утром 7 декабря. Об этом сообщает MSK1, а также РБК со ссылкой на источник и телеграм-каналы Mash, Baza и Shot.

Науменко, по предварительным данным, сейчас находится в реанимации института имени Склифосовского, за его жизнь борются врачи. Официально информация о его состоянии не подтверждена.

По данным нескольких источников, 7 декабря около 9:25 утра на 55 км трассы М12 в Нижегородской области автомобиль 39-летнего чиновника столкнулся с КамАЗом. Предположительно, водитель Науменко не рассчитал скорость или дистанцию, сам он, в отличие от мэра, получил только легкие травмы, как и управлявший грузовиком мужчина.

Mash пишет, что глава Реутова серьезно пострадал: у него якобы диагностированы черепно-мозговая травма, переломы груди и височной кости.

В день аварии, 7 декабря, его в тяжелом состоянии, предположительно, доставили в реанимацию центральной районной больницы города Выксы, а 8 декабря санавиацией перевезли в Москву, где врачи продолжают бороться за его жизнь.

Телеграм-канал «112» пишет, что Науменко уже провели несколько операций, в больницу он попал с черепно-мозговой травмой, переломом черепа и травмой грудной клетки. Эта информация официально не подтверждена.

Филипп Науменко в 2007 году окончил экономический факультет Московского энергетического института, через пять лет получил второе высшее юридическое образование в РАНХиГСе.

В 22 года начал карьеру советника в Мособлдуме, где в 1990-х и 2000-х работал его отец Анатолий Науменко. В 2014-м он стал депутатом в Балашихе и председателем комитета по торговле, с марта 2017-го работал заместителем главы Реутова Сергея Юрова по вопросам экономического развития. В 2023-м Науменко возглавил город сначала как исполняющий обязанности, затем как полноценный мэр. Также он является секретарем реутовского отделения партии «Единая Россия».