Американцы считают Украину коррумпированной страной, заявила журналистка Кэндис Оуэнс в специальном интервью RTVI на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я думаю, общая точка зрения американцев заключается в том, что Украина давно коррумпирована. Мы это знаем. Мы знаем, что через это было отмыто много денег наших налогоплательщиков», — сказала Оуэнс.

По ее словам, налоги американцев «исчезают». «А нам говорят, что есть какая-то причина, по которой нам надо участвовать в конфликте за пределами нашей собственной территории. И это стало проблемой», — утверждает Оуэнс.

Она добавила, что всерьез не задумывалась о том, почему президент США Дональд Трамп не закончил российско-украинский конфликт, как обещал во время своей предвыборной кампании.

Оуэнс также заявила, что не боится обвинений со стороны своих критиков из-за поездки в Россию.

«Каждую неделю они меняют свое мнение по поводу того, кто меня финансирует. На прошлой неделе, кажется, они сказали, что меня спонсирует Катар, а пару недель назад был Иран. Если у тебя хоть сколько-нибудь другой взгляд на вещи, если ты мыслишь независимо, то тебя сразу же обвиняют в том, что тебя финансирует другая страна. Но это просто неправда», — отметила она.

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