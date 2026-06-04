Почтовые операторы России и США возобновили доставку отправлений в РФ, которая была остановлена в 2022 году. С конца мая жители России снова могут получать посылки из Соединенных Штатов.

Первая партия почты уже доставлена на территорию страны транзитом через третьи государства с использованием действующих логистических маршрутов. Для Почты России американское направление традиционно было одним из ключевых: до приостановки импорта ежемесячный объем пересылок превышал 50 тонн. Основную массу пересылаемых товаров составляли покупки из интернет-магазинов — одежда, обувь, гаджеты и биологически активные добавки.

При этом США оставались главным направлением для российского почтового экспорта в 2024—2025 годах, обеспечивая пятую часть всех экспортных объемов. В конце 2025 года российская сторона также восстановила возможность отправки посылок в Америку в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец». Это произошло после отмены ранее действовавшего беспошлинного лимита.

Лимит беспошлинного ввоза был введен 1 апреля 2024 года, порог стоимости посылки составил 200 евро. Нововведение касалось товаров для личного пользования, которые доставляются физическим лицам из-за границы в международных почтовых отправлениях и экспресс-перевозчиками.

Почта России осуществляет доставку писем и посылок в 163 страны мира, охватывая регионы СНГ, Китай, Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку, Европу, Ближний Восток и Африку.

Екатерина Бузаджи