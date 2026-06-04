Страны, не успевшие выстроить собственную ИИ-инфраструктуру, рискуют оказаться в положении технологических колоний. Об этом заявил генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов на сессии Петербургского международного экономического форума. Сессия была посвящена влиянию искусственного интеллекта на медиасреду и информационную безопасность.

По словам Арапова, мировой ИИ-рынок все больше напоминает не рынок, а систему пропусков: доминирующая часть мировых вычислительных мощностей сосредоточена в руках пяти крупнейших технологических корпораций-гиперскейлеров. В этих условиях технологический суверенитет, по его мнению, означает способность государства обеспечивать граждан вычислительными ресурсами так же бесперебойно, как электричеством — не покупая их у тех, кто может отключить доступ по политическим мотивам.

Для противодействия доминированию глобальных ИИ-систем Арапов предложил три рычага. Первый — энергетический: около 30% объектов мировых технологических гигантов не запускается из-за нехватки электроэнергии. Второй — ресурсный: управление экспортом критических минералов, необходимых для производства полупроводников. Третий — данные: их можно не передавать глобальным платформам, но использовать самостоятельно для развития национальных решений.

Отдельно Арапов остановился на том, как ИИ уже меняет работу редакций. По его словам, вся редакция LIFE прошла переобучение и освоила работу с нейросетями, что позволило увеличить количество новостей в 2,5 раза. ИИ применяется для аналитики, подготовки черновиков, генерации изображений, дистрибуции и персонализации контента.

При этом, по убеждению медиаменеджера, смыслы и ответственность остаются за человеком.

«ИИ не добавляет смысла — это прерогатива человека. Опыт, эмоции, понимание контекста остаются за людьми», — сказал Арапов.

В дискуссии также приняли участие гендиректор «Ведомостей» Игнатий Павлов, лидер партии «SOS Румыния» Диана Шошоакэ и экс-депутат парламента Молдовы Марина Таубер. Участники сошлись во мнении, что развитие ИИ открывает для медиа новые возможности, однако требует механизмов защиты доверия аудитории и укрепления информационного суверенитета. Таубер предложила создать евразийский технологический альянс для снижения зависимости от зарубежных платформ и алгоритмов.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.