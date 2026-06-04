Родители пропавшей в начале 2024 года Анны Цомартовой, Диана и Николай, сообщили «КП — Ростов-на-Дону», что они продолжают поиски дочери. Девушку, по предварительным данным, в последний раз видели в ОАЭ.

Студентка Ростовского юридического института МВД Анна Цомартова пропала 10 февраля 2024 года в Каспийске (Дагестан), когда приехала на первенство ЮФО и СКФО по тайскому боксу. После соревнований она вышла к побережью, зашла на территорию ведомственного санатория ФСБ, пробыла там около 40 минут и исчезла. В первые дни к ее поискам подключились МЧС, водолазы и авиация.

«Специалисты объяснили нам специфику Каспийского моря: из-за сильных прибрежных течений в этой местности вода обязательно выносит на сушу все, что в нее попадает», — рассказала Диана Цомартова.

В итоге версию о том, что Цомартова могла погибнуть в воде, исключили, а сама она была объявлена в розыск по линии Интерпола. Это произошло после того, как в августе 2024 года одна из пассажирок дубайского метро заметила девушку, как две капли воды похожую на пропавшую спортсменку, и успела сфотографировать ее со спины.

Женщина позвала незнакомку по имени — та отвернулась и ответила по-русски, что это не она. Уникальное сходство отметили не только родители, но и ростовский криминалист, к которому они обратились. Несмотря на многочисленные запросы российских силовиков, получить записи с камер наблюдения дубайского метро так и не удалось.

В апреле 2026 года семья получила официальный ответ из Министерства юстиции ОАЭ. В документе сообщалось, что «исполнение запроса находится в компетенции иранских властей, а не ОАЭ», — и потому ведомство отказало в его исполнении.

Семья расценила этот ответ как намек на то, что Цомартова могла пересечь иранскую границу. Ее мать допускает три версии: либо в ОАЭ вышли на след дочери в Иране, либо намеренно не раскрывают информацию, ссылаясь на местное законодательство о защите персональных данных, либо снимок мог быть сделан не на территории ОАЭ, а в Иране — например, в транзитной зоне.

Тем не менее семья убеждена, что именно их дочь запечатлена на том фото. В интервью «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» Диана Цомартова публично раскрыла деталь, которую родные все эти годы намеренно не озвучивали и которую, по их словам, невозможно подделать с помощью нейросетей.

«Конечно, сейчас развиты технологии, и любое фото можно сгенерировать, но на снимке из Дубая есть одна черта, свойственная Анне, которую невозможно сгенерировать. <…> Есть деталь, о которой мы молчали все эти годы. Речь о том, как меняется тело Анны без детских тренировок. К примеру, когда она сдает сессию. Это ни с чем не спутать», — добавила она.

По ее словам, на дубайском снимке также совпадают линия роста волос, спортивная стойка, форма ушных раковин и родинка. По словам семьи, есть и экспертное заключение о типажном сходстве.

Семья намерена продолжать поиски. «Каждый день мы просыпаемся с мыслью, что этот кошмар закончится. Мы перевернем весь мир, дойдем до края земли, но обязательно отыщем нашего ребенка», — заявила мать.

Параллельно идет международная проверка: в марте 2026 года Главное следственное управление СК России получило ответы из Азербайджана, Туркменистана и Турции. Из первых двух стран пришел отрицательный результат, турецкая сторона проверку продолжает. Уголовное дело, в котором уже 12 томов, в 2024 году передали из Дагестана в Москву. За информацию о местонахождении Анны Цомартовой семья объявила вознаграждение в 5 млн рублей.