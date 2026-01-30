Канадско-американская актриса Кэтрин О’Хара, известная по ролям в фильмах «Один дома» и сериале «Шиттс Крик», умерла в возрасте 71 года. Как сообщил ее менеджер изданию Variety, смерть кинозвезды наступила 30 января в ее доме в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни.

Карьера актрисы в кино и на телевидении охватывала пять десятилетий. Она начала свою деятельность в канадском комедийном скетч-шоу Second City Television, получив за эту работу первую премию «Эмми». Всемирную известность ей принесла роль Кейт Маккаллистер, матери главного героя в фильмах «Один дома» и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке».

О’Хара также была постоянной участницей псевдодокументальных комедий Кристофера Геста, включая «Лучшее в показе» и «Могучий ветер». Ее голосом говорят персонажи анимационных фильмов «Кошмар перед Рождеством» и «Цыпленок Цыпа».

Новый этап признания наступил для актрисы в возрасте после шестидесяти лет, когда она исполнила роль Мойры Роуз в ситкоме «Шиттс Крик», получив за нее вторую премию «Эмми». Этот успех открыл ей доступ к другим крупным телевизионным проектам, таким как «Последние из нас» и «Студия».

Среди последних завершенных работ актрисы — возвращение к роли Делии Дитц в сиквеле «Битлджюс Битлджюс» и участие в фильме «Аргайл».

Кэтрин О’Хара, уроженка Торонто, была также признана в Лос-Анджелесе, где в 2021 году получила звание почетного мэра района Брентвуд.