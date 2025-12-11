Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), заслуженный тренер страны Борис Скрынник умер 11 декабря в возрасте 77 лет. Директор организации Сергей Меус сообщил ТАСС, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

«Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Бориса Ивановича», — говорится в некрологе на сайте федерации.

Директор ФХМР по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов России и международными спортивными организациями Сергей Мяус рассказал ТАСС, что причиной смерти стала «продолжительная болезнь, связанная с онкологией».

«Ушел человек-эпоха. Он был игроком, тренером, функционером, поднял “Водник” на такие высоты», — отметил он.

По данным Shot, Скрынник страдал от онкологии. Как утверждает телеграмм-канал, на здоровье президент ФХМР начал жаловаться пару месяцев назад, когда болезнь стала прогрессировать. Из-за нее, как уточняется в посте, он хотел оставить свой пост — планировалась внеочередная конференция организации.

Борис Скрынник родился 15 июля 1948 года в Архангельске. С 1967 по 1979 он в позиции нападающего выступал за архангельский хоккейный клуб «Водник», в составе которого стал чемпионом СССР среди юношей. Также играл за сыктывкарский «Строитель». В общей сложности за годы спортивной карьеры забил 161 гол.

Позже перешел к административно-тренерской деятельности. Работал в «Лесопильщике» и «Северной Двине», затем вернулся в «Водник», где из начальника команды вырос до президента клуба.

В 2005 году Скрынник переехал в Москву, где получил должность вице-президента столичного «Динамо». Уже через год его выбрали руководителем Международной федерации бенди (FIB), и этот пост он занимал до 2022 года. В 2009 году Скрынник возглавил ФХМР, где впоследствии четыре раза был переизбран, в последний раз — в 2024 году.

С 2015 года он входит в Президиум и является сопредседателем Совета по национальным видам спорта Всемирного русского народного собора (ВРНС), а также состоит в Патриаршей комиссии по развитию физической культуры и спорта. Кроме того, Скрынник удостоен множества наград, среди которых медаль «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а также ордена Дружбы (2007) и Почета (2019).