Временно исполняющий обязанности начальника ростовского СИЗО Роман Заболотнев уволен со своего поста, пишет РИА Новости, напоминая, что в июне в этом следственном изоляторе произошел захват заложников. На сайте ФСИН в качестве врио главы указан Джамал Набиев.

Источник RT утверждает, что в отношении Заболотнева возбудили уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК). Ранее портал 161.ru сообщал об отстранении врио главы СИЗО от работы. В сообщении говорилось, что Заболотнев и его уволившийся в апреле предшественник Андрей Мусаев оказались «под пристальным вниманием» силовиков.

16 июня 2024 года шестеро заключенных, вооруженных ножом, резиновой дубинкой и пожарным топором, выбрались из своих камер в ростовском СИЗО и напали на сотрудников. Нападавшие объявили о принадлежности к террористической группировке «Исламское государство»* (ИГ*), потребовав машину, оружие и возможность уехать из страны.

Спустя несколько часов ФСИН отчиталась, что в результате операции по освобождению заложников участники нападения были убиты.

Позднее выяснилось, что после пулевого ранения в голову выжил Даниил Камнев. В рамках дела о нападении в СИЗО его обвиняют по статьям о захвате заложников (ч. 3 ст. 206 УК), побеге из мест лишения свободы (ч. 3 ст. 313 УК) и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК). Недавно его приговорили к 23 годам колонии за подготовку теракта в Кисловодске.

*запрещенная в России террористическая организация