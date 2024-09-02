3 сентября на Камчатке объявлен днем траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8. Губернатор Владимир Солодов сообщил, что на борту были жители Камчатки, Москвы, Пермского края, Липецкой, Амурской областей, Бурятии и Удмуртии.

«Крушение вертолета Ми-8 — ужасная трагедия для всех нас. Поэтому 3 сентября объявляю на Камчатке днем траура. Сегодня на территорию региона прибывают представители комиссии российского Межгосударственного авиационного комитета, которые проведут расследование причин крушения вертолета», — говорится в телеграм-канале главы региона.

Солодов выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил спасателей и волонтеров за работу.

По словам зампреда краевого правительства Романа Василевского, в регион постепенно прибывают родственники погибших, решаются вопросы с доставкой тел пассажиров и членов экипажа, погибших в авиакатастрофе. Он пояснил, к месту ЧП судна невозможно добраться наземной техникой, потому на месте крушения работают вертолеты «Витязь-аэро».

На сегодня авиакомпания сняла все туристические маршруты для помощи в транспортировке тел погибших. В поисковой операции задействовано более 30 человек.

Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» с 22 людьми на борту пропал, когда утром 31 августа летел из района вулкана Вачкажец на площадку Николаевка в 17 км юго-западнее аэропорта Елизово. На борту находились финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с супругой Полиной — они приехали на Камчатку в отпуск и отправились на экскурсию к вулкану.

1 сентября МЧС сообщило об обнаружении обломков пропавшего судна на высоте 900 метров неподалеку от места, откуда борт последний раз выходил на связь. В ведомстве пояснили, что поиски места крушения осложнялись горным рельефом местности и неблагоприятными метеорологическими условиями.

2 сентября пресс-служба МЧС сообщила, что на месте крушения вертолета найдено тело 18 погибшего. «Поиски 4 человек и черного ящика продолжаются», — добавили в ведомстве.

Как писал ТАСС со ссылкой на оперативные службы, вертолет мог разбиться из-за ошибки экипажа. «По предварительным данным, причина — ошибка экипажа. В условиях плохой видимости вертолет врезался в сопку», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).