В 2026 году Россия продолжит переводить Абхазии денежные средства на зарплаты местным госслужащим. Об этом в ходе визита в Сухум сообщил первый заместитель руководителя администрации российского президента Сергей Кириенко, передает «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, в федеральном бюджете РФ на 2026 год заложено более 5 млрд рублей, которые «идут в том числе и на софинансирование заработных плат» и «в общем на всё остальное партнёрство» с Абхазией. Кроме того, добавил Кириенко, российские власти приняли решение продлить сроки действия программы льготного кредитования для Абхазии.

Первый замглавы АП сообщил, что Россия помогает абхазским медицинским учреждениям — в частности, обеспечивает поставки рентгеновских аппаратов и другого современного оборудования в местные поликлиники и больницы, а также направляет квалифицированных специалистов «для оказания помощи коллегам» в период высокого туристического сезона, когда они сталкиваются с повышенной нагрузкой.

«Сейчас в Абхазии находятся семь российских специалистов: реаниматологи, детские врачи, травматологи, — то есть те, чья работа связана с наиболее характерными заболеваниями и травмами в летний период», — уточнил Кириенко, допустив, что при необходимости численность командированных в республику врачей может быть увеличена.

В феврале 2025 года Россия направила Абхазии более 344 млн рублей на социально-экономическое развитие. «В первую очередь будем обращать внимание на выполнение тех обязательств перед людьми, [на] проекты, которые реализуются с помощью государственных ресурсов», — пояснял тогда глава российского Минфина Антон Силуанов.

Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач уточнял, что выделенные средства предназначены для выплаты заработной платы работникам абхазской бюджетной сферы — учителям, врачам и сотрудникам правоохранительных органов. «С Республикой Абхазия у нас сохраняются дружеские и добрососедские отношения, подкрепленные международными договорами о сотрудничестве и взаимопомощи», — говорил он.

До этого, в конце 2024 года, финансирование было приостановлено на фоне отказа абхазских властей ратифицировать инвестиционное соглашение и проходивших в республике антироссийских протестов. При этом Россия продолжала осуществлять гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию, где на фоне дефицита мощностей начались вынужденные веерные отключения света.