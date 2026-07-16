На государственном уровне между Аргентиной и Россией сейчас отсутствует сотрудничество в области атомной энергетики. Об этом заявил RTVI посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.

«В настоящее время на государственном уровне в этой области отсутствует сотрудничество. Весь аргентинский энергетический сектор смещается в сторону частных инициатив и частных инвестиций», — объяснил аргентинский дипломат.

По словам Виейры, дело не в том, что проекты «приостановлены», а в том, что уже некоторое время нет конкретных предложений.

«В этом контексте посольство не может предсказать, как будет развиваться сектор, хотя мы уверены, что у частных игроков в нашей стране созданы оптимальные условия для роста и развития», — добавил аргентинский дипломат.

Ранее посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов в беседе с «Известиями» сообщил, что сотрудничество между странами в области мирного атома прекращено.

В феврале глава МИД Аргентины Пабло Кирно заявил, что республике не нужно импортировать ни ядерное топливо, ни реакторы.

«У нас есть отличные ядерные технологии и доступ к полезным ископаемым, необходимым для производства ядерного топлива, поэтому нам не нужно покупать это у какой-либо другой страны», — подчеркнул он.

С 2018 года между Россией и Аргентиной действует соглашение о сотрудничестве мирного атома. Из-за экономического кризиса в республике российская госкорпорация «Росатом» отложила строительство реакторов, а также наземных и плавучих АЭС.