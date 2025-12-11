В павильоне №29 «Цветоводство и озеленение» на ВДНХ начала работу выставка художника Сурена Айвазяна «Цветы и травы». Экспозиция приурочена к новогодним и рождественским праздникам и включает живописные работы с маками и пионами, золотыми шарами и георгинами, дельфиниумами и гортензиями, а также одуванчиками и фиалками, сообщили в департаменте культуры Москвы.

Айвазян родился в столице и получил художественное образование в Москве. Он не входил в официальные творческие объединения и выстраивал карьеру самостоятельно. Художник много путешествовал, несколько лет работал лесником на Алтае, участвовал в реставрации новгородского храма. В 1989 году он сформулировал собственный творческий метод, придумав понятие «Тайное общество тотального озеленения» (ТОТО) — образ, отражающий его стремление передавать любовь к растениям и исследовать природный мир.

По данным пресс-службы, Айвазян реализует свою концепцию в музеях, галереях, театральных фойе, образовательных учреждениях и на фасадах зданий. Его работы можно увидеть на стенах и потолках различных пространств, а также на временных ограждениях. Теперь его новая экспозиция представлена и в выставочном зале павильона №29.

Связь творчества Айвазяна с тематикой Биологического музея подчеркивает и сам автор: «Мне нравятся растения. Нравится, как они пожирают солнечную энергию, преобразуя ее в новые маленькие вселенные и галактики».

В департаменте культуры отметили, что произведения художника отличаются яркой экспрессией, выразительностью и узнаваемой манерой. На выставке представлены портреты растений и композиции с участием цветов, трав и деревьев, каждая из которых воспринимается как самостоятельный художественный образ.