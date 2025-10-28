Комитет по защите климата, транспорту и городскому развитию Будапешта отклонил предложение о присвоении станции столичного метро «Байза утца» названия «Байза утца — Мемориал Навального». Об этом пишет 444.

Причиной такого решения, по данным издания, стали высокие издержки, которые пришлось бы понести властям, а также предположительный вандализм, который мог усложнить местным жителям ориентирование на местности.

Предложение переименовать станцию метро внесла на рассмотрение глава администрации района Ференцварош Кристина Бараньи.

«Алексей Навальный был самым известным лидером российской оппозиции, последовательно выступавшим против коррупции и авторитарного правления», — говорилось в тексте заявления Бараньи.

По словам главы района, именно поэтому особенно важно, что мемориал, возведенный гражданскими лицами в память о Навальном, находится рядом с российским посольством, на станции метро «Байза утца»

Ранее мемориальные объекты несколько раз убирались с площадки. Депутат «Партии двухвостой собаки» Джон Олах пытался восстановить их, разместив фотографию Навального и букет цветов, но на следующий день они также были убраны. После того, как Олах восстановил мемориал во второй раз, вандал был задержан полицией.