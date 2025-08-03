В ближайшие месяцы первые российские пациенты с онкологическими заболеваниями могут начать получать лечение при помощи передовой отечественной разработки — персонализированной онковакцины от рака, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, с министерством здравоохранения ранее был согласован план, в соответствии с которым в ближайшее время специалисты центра должны начать вводить противораковую вакцину на основе неоантигенов первой группе пациентов со злокачественными меланомами — пока «в экспериментальном порядке».

Ранее Гинцбург уже анонсировал переход исследования на стадию применения на конкретных больных, причем называл более конкретные сроки: по его словам, предполагается, что разрешение на испытания будет получено в конце августа 2025 года, а сами они начнутся в сентябре.

В этом исследовании участвуют также сотрудники Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена и Национального медицинского исследовательского центр онкологии им. Блохина — они получат выпускаемую НИЦЭМ вакцину для практического применения, пояснил Гинцбург.

«Регуляторика этого препарата, созданного по персонально-генетическим данным конкретного больного, который можно использовать только у этого больного и больше ни у кого, принципиально отличается от регуляторики всех других лекарственных препаратов <…> и применяется впервые. Тем не менее находим общий язык, общий знаменатель и движемся вперед», — поделился директор НИЦЭМ.

Он напомнил, что постановление о внедрении разработанной российскими специалистами вакцины было принято правительством РФ в начале 2025 года. По словам Гинцбурга, препарат вызвал интерес и в других странах: НИЦЭМ уже получил около 10 писем из-за рубежа по поводу новой вакцины.

Ранее директор научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина, кандидат биологических наук Вячеслав Косоруков пояснял, что новая вакцина не является чудодейственным средством против любого рака, но в перспективе она способна значительно повысить шансы на продление жизни нескольких тысяч человек.

По словам ученого, пока что препарат будет применяться только на пациентах с определенными видами рака — в частности, меланомой, — но в дальнейшем этот список может пополниться раком легких, некоторыми видами злокачественных новообразований ЖКТ и почек.

О создании передовой отечественной онковакцины в феврале 2024 года на Форуме будущих технологий рассказал президент России Владимир Путин. Он допустил, что скоро этот препарат и другие разработки на его основе будут «эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии».

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов, комментируя заявление главы государства, заявил RTVI, что подобные разработки велись уже давно — фактически с тех пор, как для науки стала очевидной невозможность создать универсальную поливакцину против многих видов рака.

Кроме того, в апреле сообщалось о созданном в России уникальном препарате для лечения онкологических заболеваний, который якобы уже прошел клинические испытания на пациентах и продемонстрировал высокую эффективность в сочетании с незначительными побочными эффектами.