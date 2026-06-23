В Эквадоре нашли мертвой Монику Сильву Кониушек — польскую антикоррупционную активистку, занимавшуюся расследованием семейного бизнеса президента Даниэля Нобоа. Ее соратники считают, что женщину могли убить, чтобы заставить замолчать, пишет The Guardian. Польская прокуратура заявила о желании участвовать в установлении обстоятельств ее гибели.

Тело 41-летней Кониушек нашли 8 июня в ее доме в Монтаньите, прибрежном городе эквадорской провинции Санта-Элена. Женщина была матерью-одиночкой, у нее остались две дочери девяти и четырех лет.

На следующий день глава МВД Эквадора Джон Реймберг заявил, что первоначальной версией было самоубийство. Однако вскрытие, проведенное позднее в Гуаякиле, показало, что причиной смерти стали удар по голове и удушение.

«С учетом выводов судебно-медицинской экспертизы мы уверены, что речь идет о насильственной смерти. Следовательно, версия о самоубийстве не выдерживает критики», — заявила адвокат Лита Мартинес, возглавляющая эквадорский Центр содействия женщинам и защиты их прав.

Коллеги предполагают, что Кониушек могли убить из-за ее расследования в отношении компании Noboa Trading — крупного агропромышленного бизнеса семьи президента Нобоа, экспортирующего бананы.

В частности, по словам соратников, активистка проверяла утверждения о том, что в банановых контейнерах Noboa Trading изъяли несколько тонн кокаина, однако высокопоставленные представители судебной системы Эквадора затягивают расследование.

Незадолго до гибели Кониушек рассказала друзьям, что передала в посольство США в Кито досье с обвинениями. Она также проверяла, могут ли влиятельные деятели провинции Санта-Элена быть причастны к масштабной сети незаконной торговли землей.

По данным The Guardian, в последние десять лет Кониушек публично рассказывала в соцсетях об экологических преступлениях и коррупции, а также сотрудничала с местными журналистами.

Друзья утверждают, что женщина подвергалась судебному давлению и получала прямые угрозы убийством. По их версии, за этим могли стоять те же преступные сети, которые в ноябре 2025 года убили эквадорского журналиста и активиста Робинсона дель Песо.

По словам подруги погибшей, Кониушек ей говорила, что за ней установили слежку, а картели назначили награду за ее голову.

Польская прокуратура ранее подтвердила, что запросила у эквадорских властей взаимную правовую помощь по делу о смерти Кониушек и намерена тесно участвовать в расследовании.

Посольство Польши в соседнем Перу также выразило надежду, что компетентные органы проведут быстрое, тщательное, независимое и прозрачное расследование, которое позволит установить обстоятельства случившегося и обеспечить ответственность виновных.

Семейный бизнес Нобоа и связанные с ним обвинения

Даниэль Нобоа, выходец из одной из богатейших семей Эквадора, в 18 лет открыл собственную компанию по организации мероприятий, а затем присоединился к банановому бизнесу отца. Там он последовательно руководил службами доставки и логистики, затем стал коммерческим директором, сообщала Би-би-си.

В 2021 году будущий глава государства начал политическую карьеру: стал депутатом Национального собрания и возглавил комиссию по экономическому развитию.

В 2023 году 35-летний Нобоа занял пост президента Эквадора, победив на внеочередных выборах. Они состоялись после того, как прежний глава государства Гильермо Лассо ушел в отставку, чтобы избежать возможного импичмента на фоне подозрений в коррупции. Придя к власти, Нобоа назвал борьбу с наркокартелями одной из главных целей.

«70% кокаина в мире экспортируется через Эквадор. Нам нужна помощь международных сил», — говорил он в интервью BBC в 2025 году.

В том же 2025 году журналисты-расследователи писали, что Noboa Trading могла быть связана с логистическими схемами переправки крупных партий кокаина из портов Эквадора в Европу, в частности в Хорватию. В числе прочего они ссылались на перехваченные чаты балканских преступных групп.

Нобоа категорически отрицает какую-либо причастность к незаконному наркотрафику и утверждает, что семейная компания активно сотрудничала с правоохранительными органами. Скандал активно использовала эквадорская оппозиция, однако это не помешало ему переизбраться на пост президента в 2025 году.