Депутат финского парламента от «Левого Союза» Йоханнес Юрттиахо прервал заседание критическим выступлением в адрес главы МИД страны Элины Валтонен, которая недавно заявила, что за последние 100 лет на Россию никто не нападал. Содержание его речи передает газета Iltalehti.

Обращаясь к спикеру эдускунты (парламента) Юсси Халла-ахо, депутат призвал политиков объективно и корректно относиться к историческим фактам.

«Вторая мировая война для Финляндии закончилась в апреле 1945 года, когда последний немец покинул страну. Лапландская война — единственная война, в которой Финляндия одержала победу. Однако о ней мало помнят», — отметил Юрттиахо.

Лапландская война — военные действия между Финляндией и Германией в сентябре 1944 — апреле 1945 года. Финские войска под командованием генерала Ялмара Сииласвуо изгнали немецких военных с большей части своей территории еще осенью 1944 года. Германия использовала тактику выжженной земли, разрушив более трети жилого фонда и полностью уничтожив город Рованиеми. Последние немецкие части покинули Финляндию только 27 апреля 1945 года.

По словам депутата, Финляндия проиграла Зимнюю войну (Советско-финляндскую войну 1939-1940 годов) и Войну-продолжение (Вторую мировую). Своим заявлением Юрттиахо выступил против официальной позиции руководства страны, которое считает, что обе эти военные кампании носили оборонительный характер и завершились успешно, поскольку страна сохранила независимость.

Депутат «Левого Союза» резко раскритиковал Валтонен за «ложное заявление по серьезному делу». Недавно глава финской дипломатии заявила СМИ, что ни одна соседняя с Россией страна не нападала на нее в течение ста последних лет.

«Это было ложное заявление по серьезному делу, и исходило оно от руководства страны, напавшей на Россию. Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции «Барбаросса» в июне 1941 года», — заочно возразил Юрттиахо министру.

Он напомнил, что в ходе наступательной фазы Войны-продолжения финские войска продвинулись вглубь Восточной Карелии — вплоть до Петрозаводска и Сивяри. Депутат также поинтересовался у Валтонен, проверяет ли она информацию перед тем, как публично ее распространять. Глава МИД никак не отреагировала на критику в свой адрес.

Iltalehti напоминает, что Финляндия сотрудничала с нацистской Германией. Немецкий министр пропаганды Йозеф Геббельс заявлял, что в июне 1941 года страны напали на СССР «im Verein» — как союзники, хотя никакого соглашения о союзе друг с другом они не подписывали. В ходе боевых действий отношения между ними стали напряженными.

«Финляндия начала придерживаться исторического понимания отдельной войны. Согласно сложившемуся [в стране] пониманию, Финляндия не была союзником нацистской Германии, но их военное сотрудничество, в частности, было обширным», — пишет газета.

Юрттиахо последовательно выступает против членства Финляндии в НАТО и соглашения о ее сотрудничестве с США в оборонной сфере. В 2022 году, комментируя начало российской специальной военной операции (СВО) на Украине, он заявил, что действия Москвы «не вызывают большого удивления, учитывая хронологию событий».