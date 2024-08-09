Боевые действия в Курской области, в том числе в Суджанском районе, привели к глобальному росту цен на природный газ и сжиженный природный газ (СПГ), заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Его слова приводит пресс-служба компании.

«События в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ. 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?» — отметил Куприянов.

Он предположил, что на динамику цен могут повлиять планово-профилактические работы на объектах норвежской газовой отрасли. Представитель «Газпрома» допустил, что ремонтные работы могут затянуться так же, как в 2023 году.

Все эти факторы будут влиять на увеличение стоимости топлива, утверждает Куприянов со ссылкой на мнение аналитиков.

По словам представителя компании, к утру 9 августа поставки российского газа в Европу через территорию Украины продолжались в прежнем объеме. Для этого используется газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» в Курской области.

«“Газпром” осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 38,5 млн куб. м на 9 августа. Заявка на ГИС “Сохрановка” отклонена», — цитирует Куприянова «Интерфакс».

Поставки газа через станцию «Сохрановка», которая находится в Ростовской области, были остановлены еще в 2022 году. ГИС «Суджа» остается единственным транзитным коридором для российского газа в Европу.

Согласно данным биржи ICE, цены на газ растут уже четвертый день подряд. 9 августа стоимость топлива обновила годовой максимум и превысила $460 за тысячу кубометров.

Американская газета The Washington Post писала, что целью наступления ВСУ на Курскую область может быть срыв всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления. Издание со ссылкой на анонимное заявление советника украинского президента Владимира Зеленского утверждало, что ГИС «Суджа» якобы контролируется ВСУ. В телеграм-канале «Рыбарь» тоже публиковалась информация о захвате «Суджи».

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Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила RTVI, что если ситуация в Суджанском районе усугубится, то, руководствуясь форс-мажорными обстоятельствами, «Газпром» может остановить транзит газа полностью.

В этом случае странам Центральной Европы придется переключиться на импорт СПГ через территорию третьих стран — Италию и Германию, пояснил RTVI аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Боевые действия в приграничной Курской области начались 6 августа. На следующий день, 7 августа, в регионе был введен режим ЧС. Мэр Суджи Виталий Слащев назвал обстановку в области «очень напряженной».