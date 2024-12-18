Правительственные войска Сирии не смогли оказать должного сопротивления при наступлении оппозиции из-за экономического кризиса, вызванного западными санкциями. Об этом заявил на брифинге начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Он заявил о «неуклонной деградации» обстановки на Ближнем Востоке и рисках перерастания кризиса в региональную войну. Наиболее значимым фактором, характеризующим ситуацию в регионе, стало «фактическое разрушение государственности» в Сирии, сказал Герасимов.

Сирийские правительственные войска не могли регулярно проводить боевую подготовку, а морально-психологическое состояние военных было низким, поэтому они не оказали должного сопротивления вооруженной оппозиции, заявил глава российского Генштаба.

Герасимов назвал эти обстоятельства следствием «длительного экономического кризиса, вызванного беспрецедентными санкциями США и их союзников».

«В свою очередь, Россия предпринимала попытки сирийского мирного урегулирования в “Астанинском формате”, но это не устраивало прежде всего США и Великобританию», — заявил Герасимов.

Переговоры по прекращению боевых действий в Сирии в астанинском формате велись с 2017 года. Процесс получил название по месту проведения переговоров в столице Казахстана. Встречи проводились при посредничестве трех стран-гарантов — России, Турции и Ирана. В роли наблюдателей выступали Иордания, Ирак и Ливан, также в астанинский формат входили представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и Красного креста. Летом 2023 года Казахстан объявил о прекращении встреч по Сирии на своей территории, объяснив это тем, что цели, которые ставились при запуске переговорного процесса, были достигнуты. Позже встречи в астанинском формате возобновились.

В конце ноября сирийские повстанцы начали наступление на правительственные силы в провинциях Идлиб и Алеппо. К началу декабря оппозиция вошла в Дамаск и объявила о падении режима. Экс-президента Сирии Башара Асада и его семью эвакуировали в Москву.

В своем обращении, опубликованном спустя неделю после взятия Дамаска, Асад заявил, что не планировал покидать Сирию, уходить в отставку и просить убежища в других странах. По словам политика, оставаться на посту президента после захвата власти «террористами» было бессмысленно. Переходное правительство Сирии возглавил Мухаммед аль-Башир, которого считают близким соратником лидера группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* Мухаммеда аль-Джулани.

В Кремле после падения режима Асада заявили, что Россия в свое время помогла Сирии стабилизировать ситуацию в республике, приложив к этому «очень много усилий», и выполнила тогда свою миссию.

* организация признана в России террористической и запрещена