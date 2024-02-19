Российских послов в Германии и Финляндии вызвали в МИДы этих стран в связи со смертью в колонии российского оппозиционного политика Алексея Навального. Ранее посла России вызывали в МИД Великобритании.

По сообщению радиостанции Deutschlandfunk, о том, что посла Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ, сообщила на пресс-конференции 19 февраля пресс-секретарь внешнеполитического ведомства. В МИДе Германии назвали «шокирующими» аресты людей в России за возложение цветов в память о Навальном.

По словам пресс-секретаря министерства, «политически мотивированные» судебные процессы над Навальным и другими критиками российских властей, а также «бесчеловечные условия» содержания в тюрьмах показали «жестокость» российского правосудия в отношении инакомыслящих.

«Мы самым решительным образом осуждаем это и прямо призываем к освобождению всех, кто находится в России в заключении по политическим мотивам», — заявили в МИДе ФРГ (цитата по ARD).

МИД Финляндии 19 февраля тоже вызвал посла России в Хельсинки Павла Кузнецова в связи со смертью Навального, «чтобы подчеркнуть, что Россия несет ответственность, и потребовать полного и прозрачного расследования». «Мы продолжаем призывать к освобождению всех политических заключенных в России», — добавили в финском МИДе (заявление опубликовано в соцсети X).

В субботу, 17 февраля, в британский МИД вызывали посла России в Лондоне Андрея Келина. В Британии заявили, что Навальный посвятил свою жизнь «разоблачению коррупции в российской системе», призывал «к свободной и открытой политике» и ответственности властей.

«Российские власти видели в Навальном угрозу. Многие граждане России считают, что он стал их голосом», — отметили в британском МИДе.

«Никто не должен сомневаться в жестокой природе российской системы. Необходимо полное и прозрачное расследование смерти [Навального]», — сказано в заявлении.

В нем отмечается, что Навальный «был человеком большого мужества и железной воли» и продолжал выступать в защиту прав народа, даже находясь в тюремной камере. «Его приверженность защите прав человека и разоблачению коррупции вдохновляла миллионы людей. Идеалы, за которые он боролся и умер, будут жить вечно», — добавили в МИДе Великобритании.

Алескей Навальный умер 16 февраля 2024 года в возрасте 47 лет. Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что в исправительной колонии №3 Навальный «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», а «реанимационные мероприятия» не помогли.

RT почти сразу же написал, что у Навального якобы оторвался тромб, однако осматривавший Навального после отравления в 2020 году анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан заявил «Новой газете», что рисков образования тромбов у оппозиционера не было. Соратники Навального считают, что он был убит. В Следственном комитете адвокату Навального заявили, что причина смерти «не установлена».

Тело Навального не выдают его семье. Адвокат заявил правозащитному проекту «Первый отдел», что следователь может «очень легко» отказывать родственникам в выдаче тела «сколько угодно» — «назначать новые экспертизы, проводить осмотры, опознания», «юридически найти причину, чтобы держать тело месяцами, а то и дольше».

Навальный находился в заключении с 2021 года, когда ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам колонии особого режима, признав его виновным в финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества и призывах к экстремизму.

Приговор осудили зарубежные и международные политики и организации — в частности, в ООН призвали к прекращению нарушений прав оппозиционера, а в США заявили, что «уже много лет Кремль пытался заставить Навального замолчать».

После смерти Навального проходят акции в память о нем: за рубежом люди несут фотографии умершего политика и плакаты с критикой российских властей, в России — возлагают цветы к памятникам жертвам политических репрессий. За два дня в 36 российских городах были задержаны более 400 человек.