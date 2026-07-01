Закрытие ряда железнодорожных переходов на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией связаны с ростом террористических угроз со стороны Киева и воинственной риторикой стран ЕС. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Абзацем».

В частности, он обратил внимание на слова о возможном размещении ядерного оружия в Эстонии, а также на заявления на Украине о планах СБУ активизировать диверсионную и террористическую деятельность.

По словам Колесника, на этом фоне «нежелательные элементы, люди с недобрыми намерениями» могут попытаться проникнуть в Россию, поэтому поток въезжающих необходимо жестко фильтровать в интересах обороноспособности страны.

Депутат пояснил, что решение о закрытии переходов бьет прежде всего по экономике европейских государств, поскольку их приграничный бизнес и туризм долгие годы держались на тесных связях с Россией.

В таких условиях, добавил Колесник, продолжение агрессивной политики этих стран приведет к исчезновению последних «окон возможностей» для заработка. Он отметил, что отели и аэропорты Финляндии и Эстонии, расположенные рядом с границей, «разорились» из-за отсутствия россиян.

«С Польшей то же самое: они закрыли границу с Калининградской областью — и все торговые сети вдоль рубежей разорились, коммерсанты понесли колоссальные убытки», — сказал депутат.

Он также указал на растущее недовольство в этих странах, но подчеркнул, что для российского руководства безопасность граждан важнее.

С 1 июля 2026 года временно приостановлены проезд людей и транспортных средств, перемещение товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска Выборг, Вяртсиля, Люття, Санкт-Петербург-Финляндский, Светогорск, Печоры-Псковские и Пыталово.