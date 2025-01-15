Гуманитарные поставки российского газа из России в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) могут осуществляться по трубопроводам Европейского союза, заявил «Ленте.ру» первый зампред думского комитета по энергетике Павел Завальный.

По его словам, «Газпром» может согласовать эти поставки со своими партнерами на территории Евросоюза и организовать с ними операции по обмену. Кроме того, предположил депутат, возможен вариант, при котором российская сторона закупит газ на рынке ЕС и отправит его по системе европейских газопроводов в Молдову «уже не через Украину, а с той стороны».

«В принципе и до этого наши поставки носили гуманитарный характер, имея в виду, что не всегда молдавская сторона в срок оплачивала газ. Когда имеется задолженность, а при этом [идут] поставки и даже текущие платежи производились не полностью либо с опозданием, это уже носило гуманитарный характер этих поставок», — пояснил Завальный.

Он отметил, что в ситуации с Молдовой и Приднестровьем российская сторона всегда учитывала интересы и нужды «простых людей», поэтому «терпела низкую платежную дисциплину» и удерживала цены на уровне значительно ниже общеевропейского. Поэтому, подытожил депутат, предшествующие поставки газа из России лишь условно можно было считать коммерческими, так как по сути они являлись гуманитарными — причем «не только для Приднестровья, но и для Молдовы».

Ранее глава ПМР Вадим Красносельский сообщил, что представители республики, посетив Москву с визитом, согласовали в Минэнерго России поставку газа в рамках гумпомощи, но без деталей по маршруту и оплате.

Поставки газа в Приднестровье по прежнему маршруту — через Украину — прекратились с 1 января 2025 года, когда истек срок действия контракта о транзите между Москвой и Киевом. Кроме того, сам «Газпром» объявил о приостановке поставок из-за задолженности Молдовы на $709 млн. В Кишиневе отрицают, что должны эту сумму.

Комментируя сложившуюся в начале года ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что ответственность за возникшие в Молдове и ПМР проблемы лежит на Кишиневе и Киеве. В Приднестровье из-за дефицита топлива ввели режим ЧС до 8 февраля 2025 года. Властям республики пришлось закрыть промышленные предприятия, кроме выпускающих продовольственные товары. Жилые дома и организации в ПМР не отапливаются, тепло подается только в социальные объекты.