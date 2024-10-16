У президента России Владимира Путина нет необходимости встречаться с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя заявление немецкого лидера о готовности к разговору со своим российским коллегой по конфликту на Украине.

«Проблема Шольца — они все более отчетливо осознают, что своими бездарными, безответственными действиями планету практически завели в тупик. А теперь пытаются крутиться как ужи на сковородке», — сказал депутат.

Картаполов выразил уверенность в том, что Путин «примет решение, которое необходимо».

16 октября Шольц в ходе своего выступления перед бундестагом заявил о готовности поговорить с Путиным о справедливом мире на Украине.

«Когда нас спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России, мы отвечаем: «Да», — приводит слова канцлера Tagesspiegel.

Как отметил глава немецкого правительства, переговоры с российским президентом должны проводиться в координации с «ближайшими партнерами».

В начале октября немецкие СМИ сообщили со ссылкой на источники в правительстве о планах Шольца связаться с Путиным в течение ближайших недель для обсуждения подготовки к саммиту Большой двадцатки в Бразилии. В Кремле заявили, что со стороны германской администрации не поступало запросов на проведение телефонного разговора между лидерами двух стран.

Позднее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский лидер не хочет обсуждать с Шольцем посредничество в мирных переговорах по Украине.

“Украина готова к справедливому миру. <…> Он [Путин] отказывается заключить мир и каждый день посылает новый сигнал, имеющий отношений к войне и разрушениям. Сегодня он уже даже не готов говорить с канцлером Германии по телефону”, — заявила она.

Комментируя слова главы германской дипломатии, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил об отсутствии соответствующих предложений со стороны руководства Германии. «Никаких предложений не было. Мы же неоднократно заявляли, что Путин остается открытым для контактов», — сказал представитель Кремля.