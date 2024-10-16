У президента России Владимира Путина нет необходимости встречаться с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя заявление немецкого лидера о готовности к разговору со своим российским коллегой по конфликту на Украине.

«Проблема Шольца — они все более отчетливо осознают, что своими бездарными, безответственными действиями планету практически завели в тупик. А теперь пытаются крутиться как ужи на сковородке», — сказал депутат.

Картаполов выразил уверенность в том, что Путин «примет решение, которое необходимо».

16 октября Шольц в ходе своего выступления перед бундестагом заявил о готовности поговорить с Путиным о справедливом мире на Украине.

«Когда нас спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России, мы отвечаем: «Да», — приводит слова канцлера Tagesspiegel.

Как отметил глава немецкого правительства, переговоры с российским президентом должны проводиться в координации с «ближайшими партнерами».

В начале октября немецкие СМИ сообщили со ссылкой на источники в правительстве о планах Шольца связаться с Путиным в течение ближайших недель для обсуждения подготовки к саммиту Большой двадцатки в Бразилии. В Кремле заявили, что со стороны германской администрации не поступало запросов на проведение телефонного разговора между лидерами двух стран.

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Позднее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский лидер не хочет обсуждать с Шольцем посредничество в мирных переговорах по Украине.

“Украина готова к справедливому миру. <…> Он [Путин] отказывается заключить мир и каждый день посылает новый сигнал, имеющий отношений к войне и разрушениям. Сегодня он уже даже не готов говорить с канцлером Германии по телефону”, — заявила она.

Комментируя слова главы германской дипломатии, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил об отсутствии соответствующих предложений со стороны руководства Германии. «Никаких предложений не было. Мы же неоднократно заявляли, что Путин остается открытым для контактов», — сказал представитель Кремля.