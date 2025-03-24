Семья, которая собирается взять собаку, которая потенциально может быть опасной для окружающих, должны пройти «обязательное обучение». Об этом на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных, заявил депутат Госдумы Николай Валуев.

Он отметил, что такие собаки нередко хоть и обладают «небольшими габаритами», но в остальном довольно опасны, а «укус у них, извините, как у акулы». Он привел в пример стаффордширского терьера и «похожего на крысу» бультерьера. Укус последнего, по его словам, «гораздо сильнее, чем у какой-нибудь немецкой овчарки».

«И вот еще момент немаловажный. <…> Они [владельцы] должны будут пройти обязательное обучение, вся семья. Понятно, что мы должны подумать, как [это будет]. Но они должны обладать знаниями, хотя бы первичными, в части биологии животного и прочих вещей. Это очень важный момент. Потом нам [это понадобится] для организации будущей ответственности людей, в случае если эти животные где-то накуролесят», — добавил Валуев.

Кроме того, депутат предложил отнести бездомных животных к категории «охотничьих». По его мнению, в этом случае можно будет проводить «биотехнические мероприятия спокойно, не нарушая закон, без оглядки и страха».

«Тем самым, поверьте, мы спасем невероятное количество копытных и прочих, и прочих, и прочих. Это невероятный наносится вред дикой природе (бродячими собаками). <…> Они терроризируют сегодня не только городские пространства, но и дикую природу в прямом и переносном смысле», — заявил Валуев.

По его словам, «внести бродячих собак в охотничьи виды животных» пытались власти Ульяновской области.

«У них это не получилось, потому что их просто испугали и засудили. Известный вам депутат был во главе десанта из Москвы, который приехал туда разбираться с этим вопросом. <…> И этот десант был не единственный в Ульяновской области», — рассказал парламентарий, не уточнив, о ком идет речь.

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев подчеркнул, что никто не выступает против права граждан держать в квартире собаку: «Да, пусть они сами решают, но это надо регламентировать».

«Что касается заводчиков, то мы против, чтобы заводчики в многоквартирных жилых домах разводили собак. Думаю, что здесь мы должны четко дать конкретный импульс. Без разницы, питбуль это или пекинес. И тех, и других, к примеру, должно быть [не более] 15-20 штук», — отметил парламентарий.

Глава рабочей группы, председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина рассказала, что группа об обязательной регистрации домашних животных также разработала поправки об обязательной регистрации домашних питомцев.

«Без обязательной регистрации— никуда», — заявила она.

Хамзаев рассказал, что во время посещения одного из московских заведений его соседями оказались владельцы английского бульдога.

«И вот он сидит: они ему тарелку дали со стола, он с нее ест. Потом она [официантка] пойдет на кухню и принесет кому-то ее помытой, но не стерилизованной. Я задаю вопрос: а почему это возможно? Они говорят: у нас вот такие правила заведения. Я говорю: хорошо. У меня, говорю, есть сенбернар, я могу с ним завтра сюда прийти? Они говорят: больших собак нельзя, маленькие — можно. Я считаю, что маленькие — тоже неправильно», — добавил депутат.

Останина добавила, что члены рабочей группы направят письмо в Роспотребнадзор с вопросом по поводу того, можно ли с собаками посещать всех общественных организаций и заведений.

На фоне резонансных случаев нападений собак на взрослых и детей со смертельным исходом спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам совместно с правительством подготовить «законодательную инициативу по усилению защиты граждан от нападений бродячих собак».

28 февраля в Госдуму группой депутатов во главе с Останиной был внесен законопроект об умерщвлении бездомных животных, он был направлен на отзыв в регионы. Одним из положений документа предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах, а по его истечении разрешить усыплять животное. Сейчас такие меры действуют только в отношении животных, которые тяжело больны или получили серьезные травмы.

Первое чтение законопроекта, как рассказывала RTVI Останина, должно было состояться 19 марта. Однако вопрос исключили из повестки из-за отсутствия отзыва правительства. Источники «Ведомостей» сообщили, что рассмотрение инициативы перенесли на неопределенный срок. Останина отмечала, что Госдума ждет ответа от кабмина до 26 марта, передает «Коммерсантъ».