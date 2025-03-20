Представителей фракции «Справедливая Россия — За Правду» нет и не будет в соавторах законопроекта, позволяющего усыплять бездомных животных, рассказал RTVI в специнтервью депутат Госдумы Сергей Миронов.

По словам Миронова, во время обсуждений законопроекта между депутатами фракции разгорелась «очень жаркая дискуссия». В результате они решили не поддерживать инициативу.

«Многие сказали: «Ну, давайте, раз вот такой накал идет, давайте мы воздержимся», — но «за» голосовать не будем», — пояснил глава «Справедливой России — За Правду».

Он отметил, что ежедневно получает «пачки [электронных писем]» от зоозащитников и владельцев домашних животных, которые выступают против принятия законопроекта. Несогласные задаются вопросами: «Вы что там, живодеры?», «Как вы можете вообще такой живодерский закон принимать?!».

Первое чтение законопроекта об умерщвлении бездомных животных было предварительно запланировано на 19 марта. Однако вопрос исключили из повестки из-за отсутствия отзыва правительства. Источники «Ведомостей» сообщили, что рассмотрение инициативы перенесли на неопределенный срок. Вместе с тем соавтор документа председатель комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) сообщила, что нижняя палата ждет ответа от кабмина до 26 марта, передает «Коммерсантъ».

Сергей Миронов поддержал перенос рассмотрения законопроекта и отметил, что «здесь не надо торопиться». По его словам, в правительстве мнения об инициативе также разделились.

«Поэтому то, что отложили, <…> мне кажется, абсолютно правильно. Посмотрим, что будет дальше. Но по крайней мере вот уже вот эта машина, которую запустили, сейчас ход немножко сбавляет, и это абсолютно правильно», — подчеркнул он.

Среди прочего, Миронов упомянул программу Отлов—Стерилизация—Вакцинация—Возврат (ОСВВ). Он отметил, что Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область потратили деньги и реализовали ее. Парламентарий считает, что это помогло решить проблему с нападением бездомных животных.

«Да, конечно, это страшно, когда нападения на детей, когда нападения на человека. <…> Но ведь, если смотреть в корень, получается, что там, где начали действовать по закону, потратили деньги, там никаких проблем нету, там все <…> штатно, а там, где ничего не делали, теперь говорят: «Ну вот давайте, теперь мы сейчас будем отлавливать, месяц подержим, а потом там усыплять там или еще как-то»», — убежден Миронов.

Глава «Справедливой России — За Правду» считает, что законопроект об умерщвлении бродячих животных должен быть переделан. Он отметил, что фракция внесла альтернативу, которая прилегает ставить всех домашних питомцев на учет, а также чипировать их.

«[Чипирование необходимо], чтобы можно было сразу найти и понятно, кто хозяин, да, вернуть хозяину, и не будет вот таких проблем», — пояснил Миронов.

Он подчеркнул, то чипирование должно производиться счет бюджета.

«То есть если мы говорим о здоровье граждан, если мы говорим о нормальном состоянии в гражданском обществе, да, нужно тратить деньги, потому что это в конце концов безопасность, это спокойствие и отсутствие возмущения», — заключил парламентарий.

Законопроект об умерщвлении бездомных животных был внесен в Госдуму 28 февраля. Одним из положений документа предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах, а по его истечении разрешить усыплять животное. Сейчас такие меры действуют только в отношении животных, которые тяжело больны или получили серьезные травмы.

Ранее депутаты во главе с Останиной предложили ужесточить и иные законодательные нормы, связанные с животными, — в частности, повысить штрафы за самовыгул собак до 50 тыс. рублей и ввести уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет для граждан, чьи питомцы стали причиной гибели человека. Кроме того, было предложено ввести законодательное понятие «безвозвратного отлова» бродячих собак.