Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением о внедрении федерального стандарта комплексного оформления документов на новорожденных детей непосредственно в родильных домах. Копия документа есть в распоряжении RTVI.

Парламентарии отметили, что, несмотря на запуск суперсервиса «Рождение ребенка» на портале «Госуслуги», процесс получения полного пакета документов все еще связан с бюрократическими сложностями.

Депутаты указали, что часть процедур по-прежнему требует личного участия молодых матерей. Например, это получение штампа о гражданстве РФ (необходимо личное взаимодействие с сотрудником МВД), а также оформление бумажных версий документа о регистрации по месту жительства и полиса ОМС.

«В результате мамы, вместо того чтобы посвятить время уходу за младенцем и восстановлению после родов, вынуждены в первые недели жизни ребенка ходить по государственным инстанциям. Это создает дополнительную нагрузку на семью и снижает эффективность уже внедренных цифровых решений», — подчеркивают парламентарии.

В нескольких регионах России, например в Москве и Подмосковье, уже организована работа удаленных рабочих мест в роддомах, где женщины могут получить основные документы до выписки, пусть и не все. По мнению депутатов, этот опыт доказывает востребованность и реализуемость такого подхода, который необходимо масштабировать, распространяя лучшие региональные практики на всю страну.

«Предлагаем рассмотреть возможность внедрения единого федерального стандарта комплексного оформления документов на новорожденного ребенка в родильных домах. Это обеспечит возможность получения полного пакета: свидетельства о рождении, регистрации по месту жительства, подтверждения гражданства РФ, полиса ОМС, СНИЛС — в родильном доме до выписки матери и ребенка», — говорится в обращении.

Парламентарии попросили Мишустина оценить целесообразность этой инициативы и в случае поддержки поручить профильным федеральным органам разработать соответствующий межведомственный регламент.