США при избранном президенте Дональде Трампе отменят санкции против России, если это будет выгодно американским предпринимателям, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Но по тому же принципу Вашингтон может и усилить антироссийские санкции, заявил депутат «Ленте.ру».

«Со стороны США отстаиваться будут в первую очередь коммерческие интересы. В Штатах, в принципе, санкции работают именно в интересах коммерции, политика уже вторична. Если получится так, что санкции против условного алюминия невыгодны американским предпринимателям, их отменят», — полагает Чепа.

При этом он не исключил и обратного — введения новых санкций против России, если в этом будет коммерческая выгода для США. В этом случае будет также «колоссальное давление» на третьи страны, которые не захотят продолжать санкционный режим и попытаются его обойти. В частности, по мнению парламентария, с американским давлением столкнется Венгрия, чей премьер Виктор Орбан может наложить вето на решение о продлении санкций ЕС против России.

Ранее в команде Трампа рассказали, что прорабатывают два возможных сценария воздействия на Россию, чтобы достичь дипломатического соглашения между Москвой и Киевом в ближайшие месяцы. Первый предполагает некоторые меры «доброй воли», смягчающие санкции против российского нефтяного сектора — их применят, если будет решено, что урегулирование конфликта вполне возможно. Второй еще больше усилит давление на Россию, сообщили источники Bloomberg.

Позднее кандидат Трампа на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, выступая в сенатском комитете по международным делам, что России и Украине, а также самим американским властям придется пойти на «уступки», чтобы достичь мирного соглашения между Москвой и Киевом. Он допустил, что одним из вариантов может стать отмена или ослабление антироссийских санкций, которые «дают Вашингтону “рычаги влияния” на Россию».

Комментируя RTVI слова Рубио о взаимных уступках, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что позицию России обозначил президент Владимир Путин 14 июня 2024 года. Глава государства тогда заявил, что Москва готова к прекращению огня и переговорам, если украинская сторона полностью выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также откажется от вступления в НАТО.