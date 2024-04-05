Сотрудника Росгвардии, который задержал мужчину, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, представят к государственной награде. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам парламентария, офицер ОМОН, задержавший злоумышленника, «сумел предотвратить гораздо более тяжкие последствия» нападения. Хинштейн отметил, что в момент нападения росгвардеец находился среди людей, сопровождавших Чибиса на выходе из ДК после встречи с жителями города Апатиты.

«Он мгновенно среагировал на ситуацию и бросился к преступнику, который продолжал еще удерживать губернатора», — рассказал депутат.

По словам Хинштейна, нападавший оказал сопротивление, поэтому офицеру пришлось применить оружие — он ранил мужчину в ногу, а затем «скрутил и передал подоспевшим полицейским».

По информации депутата, сотруднику Росгвардии 41 год, он участвовал в боевых действиях на Украине. В настоящее время занимает должность командира отделения оперативной роты ОМОН «Медведь» мурманского управления Росгвардии.

Нападение на Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с местными жителями во Дворце культуры «Строитель» в городе Апатиты. Напавший мужчина ранил главу региона ножом в живот. Чибиса госпитализировали в Апатитско-Кировскую больницу, где ему провели операцию.

После проведенной операции Андрей Чибис записал видеообращение, в котором поблагодарил медиков, которые, по его словам, «сделали всё быстро, четко и правильно». «Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой, только вперед, все будет хорошо», — сказал губернатор.

Следственный комитет (СК) допросил напавшего на губернатора 42-летнего мужчину. По данным источников «Коммерсанта», им оказался житель Апатитов Александр Быданов. СК сообщил, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК («Причинение легкого вреда здоровью»). В ведомстве рассказали, что на допросе задержанный признался в личной неприязни к губернатору, что стало мотивом для покушения. До этого источник «Ъ» утверждал, что совершить нападение преступнику «сказал голос в голове».