В Госдуме призвали Следственный комитет и прокуратуру проверить противников законопроекта, разрешающего усыплять бездомных животных, передает корреспондент RTVI. Один из авторов инициативы, член думского комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев назвал отдельных критиков «зооэкстремистами», которые привыкли «на щенячьих слезах деньги зарабатывать».

Хамзаев выступил на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных. Критику законопроекта он расценил как «прямую попытку оказать давление на работу депутатов».

«Это давление не оголтелое, не случайное, не то что это сердобольные граждане [протестуют]. Оно очень, я считаю, профессионально выстроено, точечно и оно подготовлено», — заявил парламентарий.

Хамзаев предложил главе думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яне Лантратовой обратить внимание на действия некоторых зоозащитников, которых, по его мнению, скорее можно считать «зооэкстремистами». Депутат пояснил, что эти люди выкладывают в открытый доступ персональные данные и телефоны депутатов, что должно быть предметом рассмотрения правоохранительных органов, Следственного комитета и прокуратуры.

«Потому что то, что они делают и как они себя ведут, их сегодняшние действия — это прямая попытка оказать давление на работу депутатов», — сказал Хамзаев.

Он сообщил, что сам ведет «отдельное небольшое расследование», результаты которого обещал представить на следующем заседании. Депутат, в частности, предложил вычислить в соцсетях людей, которые призывают протестовать против законопроекта, в том числе выходить на пикеты.

«Они все видны, фамилия, имя, конкретные ссылки с конкретными призывами для граждан и в том числе <…> сделать определенные противоправные действия. Почему мы в период ведения специальной военной операции одним гражданам это запрещаем, а другие якобы из каких-то благих побуждений выходят?» — возмутился Хамзаев.

Как полагает депутат, зоозащитники в регионах «зарабатывают неплохие деньги», и поэтому в основе их протеста против законопроекта лежит «прямой конфликт интересов».

«Они привыкли на щенячьих слезах деньги зарабатывать, потом в регионах они сидят, обрабатывают как операторы все эти приюты и прочие истории и зарабатывают довольно-таки неплохие деньги. Я считаю, что здесь налицо прямой конфликт интересов — раз. Второе — это, безусловно, попытка оказания давления на работу депутатов», — заключил Хамзаев.

Возглавляющая рабочую группу председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина подтвердила, что законопроект и его авторы сталкиваются с оскорблениями и «клеветническими утверждениями», на них наклеивают «всякого рода ярлыки». Однако она выступила против того, чтобы депутаты самостоятельно это расследовали.

«Если кто-то делает это [использует оскорбления и клевету] по недопониманию, это одно. Нам надо понять, если это осознанная чья-то позиция, то все-таки кто-то есть, кто всем этим дирижирует. Я думаю, что не дело депутата заниматься расследованием», — подытожила Останина.

На фоне резонансных случаев нападений собак на взрослых и детей со смертельным исходом спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам совместно с правительством подготовить «законодательную инициативу по усилению защиты граждан от нападений бродячих собак».

28 февраля группа депутатов во главе с Останиной внесла в Госдуму законопроект об умерщвлении бездомных животных. Он, в частности, предлагает дать регионам право устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах, после чего разрешить усыплять их. Сейчас такие меры действуют только в отношении животных, которые тяжело больны или получили серьезные травмы.

17 марта Госдума отложила рассмотрение законопроекта. Его первое чтение было предварительно запланировано на 19 марта, но из-за отсутствия отзыва правительства этот вопрос исключили из повестки.